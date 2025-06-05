佐見啦助太魯閣災後復建　提撥專案月活動營收5%捐助太管處

▲▼佐見啦生技公司參與「為太魯閣做一件事」，贊助經費投入環境保育推廣及重建使用。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

佐見啦生技股份有限公司為實現ESG企業社會責任，參與「為太魯閣做一件事」，與太魯閣國家公園管理處(下稱太管處)簽訂契約，贊助太管處經費投入環境保育推廣及重建使用。

佐見啦為國內化妝品、保養品等相當知名的公司品牌，董座夫妻倆長期關注永續議題的經營路線，為台灣第8間加入「RE100」（由氣候組織與碳揭露計畫共同成立）之企業，預計2030年達成100%再生能源運用的目標。佐見啦同時也是太魯閣晶英酒店的長期合作夥伴，有感於113年0403花蓮地震及後續凱米、康芮等颱風致災重創花蓮及太魯閣園區，主動發起將公司旗下「提提研」品牌月活動營收的5%捐贈太管處，應用於環境教育推廣或設施維護等經營管理項目，為太魯閣盡一份心力，將所得回饋於社會，開啟善的循環，並善盡企業社會責任。

太管處特別感謝佐見啦主動贊助經費，未來雙方將視成果推展相關合作計畫，建立企業ESG與國家公園合作的範例，具體實踐環境保護、社會責任和公司治理的永續發展。於此同時，太管處也歡迎並呼籲企業加入，藉實質參與業務推動，對國家公園經營管理能有更深入的瞭解體驗。

國家公園署與各國家公園管理處正積極與企業媒合，落實聯合國永續發展目標(SDGS)，強化企業ESG責任，以生物多樣性核心價值，將企業社會責任導入國家公園的合作機制，擴大保育行動量能，促進環境教育及資源保護，更能提升台灣企業形象與國際能見度，實現公私合作雙贏共榮。

