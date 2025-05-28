車禍大出血！48袋血漿+中西醫合療　重傷店長重生

▲出院前院方特地為紹祥舉辦重生會 獻上滿滿祝福（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「感謝您救了我兒子一命！」門諾醫院重生會上，車禍重生的紹祥及母親首次見到救命恩人，兩人緊握救命醫師的雙手泣不成聲。兩個月前在血泊中失去生命跡象的年輕店長，如今能微笑坐著輪椅向救命恩人獻花。這場橫跨外科急診、中西醫合療與職能復健的醫療接力，集結眾人的愛，譜寫出動人篇章。



意外當下第一時間相救的戎伯岩醫師謙虛回應，他只是恰好出現在那個時間，做了件一般人都會做的事情。花蓮這個地方很溫柔，有許多溫暖的力量，希望紹祥及媽媽加油。

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▲復健過程雖然很辛苦、很累，但從不氣餒。



3月17日清晨，年輕的漢堡店長騎車要往遠雄海洋公園上班，卻遭遇車禍意外，碎裂車體割斷右頸靜脈，當場血流如注、失去呼吸心跳。恰巧路過的部立花蓮醫院腸胃內科醫師戎伯岩見狀衝上前，無視大雨淋滿全身，徒手壓住噴湧血柱施行CPR，並隨救護車一路衝往急診。「當時他頸部大量出血，情況相當危急。」戎伯岩回憶，沾滿鮮血的白袍見證這場與死神的賽跑。



門諾醫院急診室內，心臟外科醫師黃振銘接手，見監測儀上僅50mmHg的血壓，立即啟動大量輸血機制。「打開傷口那刻，積壓的血流像湧泉般衝了出來！」黃振銘描述，在48袋血漿支援下，醫療團隊耗時3小時縫合斷裂的內外頸靜脈向死神要人，術後卻面臨更嚴峻挑戰，因腦部缺氧導致深度昏迷，左半身幾乎癱瘓。

▲車禍重傷命懸一線、門諾醫療團隊搶命成功助年輕店長重生。



「我們設想：最好狀況是清醒但殘障，最壞是成為植物人。」黃振銘坦言，醫療團隊啟動「全時段監測模式」，神經外科每4小時調整降腦壓藥物，復健科連夜製作垂足板防止肌肉萎縮，一步步讓他逐漸恢復。



門諾中醫部主任楊成湛結合中西合療，他在加護病房見紹祥昏迷不醒，先在湧泉、百會等穴位施予強刺激。「第一次下針完全沒反應，我心裡涼了半截。」楊成湛透露，連續30天加護病房針灸治療，甚至週日無償到院施針，終於讓他四肢恢復知覺。



不放棄的接力治療終於迎來奇蹟！紹祥在母親呼喚下睜開雙眼，首句模糊的「我想要上班！」讓醫療團隊紅了眼眶。然而復健長征才剛開始，除了短期記憶受損，左半身肌力也幾乎歸零，復健過程中更發現隱匿性骨折再度緊急手術。

▲看到紹祥恢復狀況，醫師們都相當開心與祝福。



從台中趕來的媽媽日夜守候病榻，成為醫療團隊堅強後盾。復健之路艱辛，但這位年輕人意志堅強。「他真的很拚，每天都很努力，連醫生都說恢復進度良好。」兒子也輕聲開口：「謝謝媽媽。」短短四個字，讓在旁的媽媽眼眶泛紅。她說：「我從來沒想過要放棄他，他也沒放棄自己。」復健老師每天都來陪著他做訓練。」即使過程中很辛苦、很累，但他從不氣餒。



門諾醫院復健科郭惟致醫師表示，初次接觸是在進行口腔內視鏡檢查時，發現他神智清醒但僅能發出氣音，聲帶無法正常開合。經持續觀察與治療，紹祥恢復進展迅速，說話已能發出清晰聲音。雖後續發現右手有輕微骨折，目前狀況已較穩定。郭醫師為他設定近期目標：檢查口腔、拔除鼻胃管，進而恢復進食。長期則期望他肢體恢復自理、重返職場。

▲紹祥送花給醫護團隊致謝。

重生會現場，醫院社工團隊準備了慶生蛋糕及祝福小卡。海洋公園的同事們也送上花束，無法前來的同事更錄影影片為他加油打氣。主管說，紹祥真得很努力，在公司人緣超好、都是家人，發生意外大家都很驚慌，希望能陪伴他度過難關，康復後回到海洋公園做他最愛的漢堡，一起努力打拚。



門諾醫院總執行長張文信表示，這麼艱困活了下來，相信紹祥接受眾人的祝福，會成為一個更能夠幫助別人的人。他感謝上帝，讓薄柔纜醫師在77年前創立門諾醫院，透過醫療傳遞更多的愛，相信經過這次意外，紹祥和媽媽、同事的聯繫會更加緊密。真的是感謝所有的醫護團隊，讓我們經歷這個生命的奇妙恩典。

