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3月低溫致災！花蓮2鄉鎮改良種芒果獲現金補助　每公頃10萬

▲▼受今年3月低溫影響，花蓮壽豐鄉、鳳林鎮改良種芒果發生災情，縣府派員現場勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼受今年3月低溫影響，花蓮壽豐鄉、鳳林鎮改良種芒果發生災情，縣府派員現場勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

受今年3月中旬低溫影響，花蓮壽豐鄉、鳳林鎮改良種芒果產區，有開花不著果、果實畸形或空包彈等遲發性災情，花蓮縣政府為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，經縣府向農業部爭取，農業部已於6月3日公告壽豐鄉、鳳林鎮為辦理改良種芒果114年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自今年6月4日起至6月17日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

處長陳淑雯說明，「改良種芒果」救助額度每公頃為10萬元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民(實際從事農作生產之自然人)；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

▲▼受今年3月低溫影響，花蓮壽豐鄉、鳳林鎮改良種芒果發生災情，縣府派員現場勘察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳淑雯進一步說明，另外，有關近期文旦受災通報，已於6月3日邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查。經勘查結果，瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉文旦柚受4月乾旱影響，有植株葉片黃化、樹勢衰弱、著果不良等情況，均已達現金救助啟動標準，將儘速依農業天然災害救助辦法規定，提報農業部爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

本次壽豐鄉、鳳林鎮改良種芒果產區災害救助受理，期限至6月17日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。

提醒農友如有發現農作受天然災害影響，請及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以利公所確認受災情形。

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