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連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民　非永久居民也有...新增一條件

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

▲澳門知名地標大三巴牌坊。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

澳門特區政府昨（29）日公佈《2025年度現金分享計畫》行政法規草案，將繼續普發現金給全體居民，其中，永久居民每人發放一萬澳門元（約新台幣3.69萬元），非永久居民每人則可領6000澳門元（約新台幣2.21萬元），這是自2008年起連續第18年實施「分紅」政策。值得注意的是，2025年起將新增「在澳門居住天數」條件，須全年累積滿183日，才可獲發現金。

▲▼澳門。（圖／CFP）

▲博弈觀光事業是澳門最大的財政收入來源。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，依行政法規規定，居民須在2024年12月31日前持有效或可續期的居民身分證，且全年累計在澳門居住183天以上，始具發放資格。

不過，考量特定族群，法規亦設有豁免條款，未滿22歲、領取殘疾金或殘疾津貼者可不受天數限制，仍可領取現金。同時，若因就讀大專院校、住院、在外地工作、履行公務等八類情況導致不在澳門者，只要符合相關證明條件，也可視同居澳（澳門，下同）並納入計算天數。

澳門居民可自29日下午3時起登入「一戶通」或計畫專屬網站查詢資格，符合者將依時透過銀行轉帳或支票自動領取，無需另行申請。

據了解，澳門自2008年起推行現金分享政策，當時為對抗通膨與金融危機，首次發放金額為永久居民每人5000元（澳門元，下同）、非永久居民每人3000元。近年則依經濟狀況與財政盈餘穩定調整金額，自2020年起連續多年維持「一萬／六千」元標準。

公開資訊顯示，澳門今年第一季本地生產總值（GDP）為997.6億，年減1.3%；非博彩旅客消費總額為196.2億元，年減3.6%，但就業市場持續穩健，2024年全體失業率為1.8%，本地居民失業率2.4%，均較前年下降。整體經濟仍處於復甦態勢，未見周期性衰退風險。
 

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