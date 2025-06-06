114年屏東南榮會考傳捷報　5級分人數冠全縣

▲114年國中會考成績揭曉，南榮國中成績亮眼。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年國中會考成績揭曉，屏東縣私立南榮國中學生在各科都展現出穩健實力，以優異表現寫下亮眼成績，五科成績達A++共計111人次，屏東區滿級分51人，佔全校14%，相較去年更突出。

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南榮國中表示，該校5A++五級分的同學有潘令哲、李睿勳、莊樂泮等三人。成績5A9+的同學有阮昱愷、陳彥儒、洪承鈞、郭沂柔等四人，全校5A以上31人。全校5A寫作六級分1人，全校5A寫作五級分以上共26人。寫作滿級分8人，五級分156人，四級分以上共佔93%考生，成績冠全縣。

學生潘令哲說：「按照學校的進度安排，腳踏實地完成，相信自己一定可以辦得到。」李睿勳同學分享說：「鎖定目標，配合課本確實做筆記，把心思專注在學業上。」莊樂泮同學說：「在最後的階段，每日都以實事求是、追根究柢的精神下功夫複習，正常作息，平常心應考。」

校長吳淑惠表示，本校長期致力推動語文教育，透過寫作訓練培養學生的思辨力與表達力，讓語文學習更具深度與廣度。學校平時透過每月愛閱認證、年度文學獎及每學期的寫字比賽等活動，循序漸進引導學生累積閱讀與寫作力，厚植語文底蘊，奠基實力。

除了語文表現突出，該校學生在品格涵養、多元才藝及學業表現上同樣亮眼。未來持續秉持全人教育理念，營造適性揚才的學習環境，積極辦學不懈，致力培育具有世界視野與責任感的優質公民，深獲師長肯定與家長信賴。