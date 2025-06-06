34歲陸正妹網紅「腦梗去世」　前夫嘆：發病前還在幫父母務農

▲34歲陸網紅侯麗麗。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸河南一名34歲的網紅「侯麗麗」3日因急性腦梗過世。侯麗麗的前夫王路軍悲傷表示，麗麗在發病前，依舊凌晨4點起床，到田裡幫父母收割麥子，5月30日昏倒送醫，留下2個兒子。

綜合陸媒報導，侯麗麗是一名河南農村網紅，以記錄鄉村生活為主，擁有不少死忠粉絲，其前夫王路軍也是名擁有200多萬粉絲的小網紅。

▲▼麗麗生前的模樣。（圖／翻攝自微博）

王路軍表示，自己全程在醫院陪伴麗麗數日，最終仍未能將她救回，令他心痛不已，雖然兩人離婚2年多，但為了孩子依舊努力生活，「我將麗麗帶回老家安葬，為了兩個兒子，不能讓他們沒有媽媽的墳頭。」

對於麗麗的死，有醫師推測，麗麗病前的高強度體力勞動、長期熬夜直播、單日睡眠不足4小時，可能是身體透支的誘因，「過度勞累，會加劇血管負擔，增加腦梗風險。」

▲麗麗腦梗去世。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，「高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病，是腦梗主要風險因子，儘管侯麗麗未公開相關病史，但長期不規律生活，可能隱藏健康隱患。」

相關消息令粉絲網友們十分錯愕，「34腦梗？現在這個病已經開始這麼早發作了嗎」、「腦梗這東西真的是防不勝防」、「賺再多錢也沒健康更重要啊」、「感覺腦梗是老人才會有的病，現在越來越年輕化了，一路走好」。