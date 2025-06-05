魔窟夏令營！　陸少女被逼「脫光在地上爬」…2個月後被虐死

▲小王進營隊前的模樣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南南陽一名14歲的少女小王去年6月被父母送到「柯貞素質拓展營」，接受2個月的「教育」。怎料，小王在營隊中被教官虐待，逼脫光在地上爬、瘋狂被打頭等，導致她昏迷送醫，最終在醫院躺了20天後，仍不幸過世。小王的父親悲痛欲絕，憤而求檢方還原真相。

綜合陸媒報導，王先生表示，起初因女兒討厭上學，所以將她送進「夏令營」想說磨練磨練，但就在夏令營即將結束時，他收到拓展營班導師陰某的電話，稱小王在學校（即拓展營）暈倒後，被送往醫院，需要家屬盡快趕來。

▲小王在醫院昏迷期間曾一度醒來過，但意識模糊。（圖／翻攝自微博）

王先生抵達後，發現女兒身上多處傷痕，懷疑學校有體罰、打罵甚至虐待的情況，隨即報警。9月27日上午，14歲的小王因搶救無效，不幸離世，死因為，長時間日曬及攝取不足、嘔吐等多種因素，引起電解質代謝紊亂，致腦部病變，並繼發肺部感染，終致多重器官功能衰竭。

報導指出，小王遭教官體罰的事件有，在體力不支的情況下，拖到太陽下曝曬、頭髮栓到柱子上打頭，甚至還被脫光衣服在地上爬，甚至向家人寫的求助信被學校攔截。

▲小王在營隊中明顯曬黑。（圖／翻攝自微博）

王先生透露，在被班導陰某攔截的信件中，自己的女兒明確提出想要回家，身體有病、身上有傷，想要出去看病，並想在外面吃頓好的，但是這一切作為父母並不知道，「如果早點知道消息，並將孩子接回家，悲劇完全可以避免。」

陰姓教師則表示，對於體罰一事自己無權管理，然而對於攔截信件則解釋，「學校有規定，學生的信件內容當中，不允許出現諸如想家、找家長要零食此類的內容，所以我潛意識當中，就沒有給她寄出去。」

當地政府通報指出，該拓展營已被勒令停業，虐待小王的卜某某、王某某、馬某某已被警方拘留。

▲小王身上的傷痕。（圖／翻攝自微博，上同）

該案於4日開庭，王先生表示，雖然本次法院審理的是陰某侵犯小王通信自由的單獨案件，但是他認為，陰某和體罰、虐待小王的三人是同一個團夥，希望檢方能一併起訴。

王先生稱，法庭上出示的部分在校學生證人證言顯示，陰某參與過兩次，對小王的欺凌，陰某自己沒有動手，而是讓其他的學生，把小王從心理諮詢室拖走，「我認為，她是虐待共犯，她是班主任，是第一責任人。」

報導指出，本次開庭審理後，並未宣判，法官表示，該案將擇期宣判。