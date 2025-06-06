【廣編】議員攜手網紅AJ哥、藝人李唯楓　愛心滿滿快閃夜市寵愛浪浪登場





▲知名網紅AJ哥與藝人李唯楓共同響應，「原力覺醒・原來有好市・益起認養吧寵愛浪浪反詐騙愛心快閃夜市」。

圖、文／新北市原住民文化產業推廣協會提供

由地方議員發起，並攜手知名網紅AJ哥與藝人李唯楓共同響應，「原力覺醒・原來有好市・益起認養吧寵愛浪浪反詐騙愛心快閃夜市」於5月31日至7月27日每週六、日傍晚16:00至21:30熱鬧登場（6月21日、22日暫停一次），地點位於新北市三重區疏洪五路一段原住民主題園區，邀請民眾攜家帶眷一同參與。





本次活動以「親子闖關、關懷浪浪、領養代替購買」為核心主題，現場設有親子互動闖關遊戲，透過寓教於樂的方式，讓孩童從小學習關懷弱勢動物，培養同理心與責任感。此外，活動更結合寵物領養宣導，希望更多浪浪能找到溫暖的家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了親子互動區，現場還設有大型氣墊遊樂設施，讓小朋友玩得盡興，家長也可在一旁享受美食饗宴。美食區匯聚多樣特色餐飲，包括：

• 用料扎實的超大尺寸蚵蛋燒

• 天然水果、色彩繽紛、口味豐富的天然古早味糖果「菓菓糖」

• 份量十足的韓式炸雞雙拼，兩款口味一次滿足

• 新鮮直送的新竹烤魚，三種口味滿足全家大小的味蕾





本次活動不僅結合親子娛樂、美食饗宴，更透過實際行動傳遞「以領養代替購買」的正向價值，邀請大家在歡樂之餘一同為浪浪盡一份心力。

活動地點：新北市三重區疏洪五路一段 原住民主題園區

活動日期：5/31～7/27 每週六、日 16:00～21:30（6/21、22休息）