「5寶媽網紅」虐死2歲童被羈押　求電子監控、交保...法官打臉

▲高雄一名網紅5寶媽擔任無照保母，涉嫌虐死2歲男童。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名宋姓網紅保母育有5名子女，經常在臉書粉專分享育兒大小事，形象相當正面又溫暖，卻涉嫌虐死一名幫忙照顧的2歲男童，還謊稱男童是洗澡時意外溺斃，去年遭檢方依成年人故意對兒童犯傷害致死罪起訴，宋女以「兒女需要她」為由，向橋頭地院聲請交保，但法官不准，她不服抗告，願意以電子腳鐐監控爭取交保，但高分院仍裁定續押。

回顧整起事件，高雄市警消去年6月6日接獲通報，左營區一名2歲大的陳姓男童在宋姓保母家（宋姓女網紅）洗澡時溺水，送醫搶救仍不治，然而檢方後續相驗男童遺體時，卻發現男童身上有多達22處新舊傷，立刻傳喚男童父親與宋女訊問。

橋頭地檢署調查，宋女受託照顧2歲男童，她涉嫌於5月30日至6月6日期間，多次拿鞋拔毆打男童頭部，或因為不滿男童不自己吃飯，就用手掐到對方全身瘀青。宋女6月6日替男童洗澡時，因不爽燙傷的傷口被男童抓到，將男童大力推去撞牆，甚至摔進澡盆3次，直到發現男童浮在水面上沒了動靜，才趕緊撥打119求救。

橋頭地檢署相驗男童後，發現男童頭部有15處擦挫傷及挫傷，其中至少7處符合為棍棒傷或鞋拔傷，有腦髓腫脹、軀幹及四肢有7處擦挫傷及挫傷，其中至少2處符合為棍棒傷或鞋拔傷，認定男童生前遭凌虐，導致硬腦膜上腔出血惡化，持續出血達170 毫升而昏迷致死。

▲宋女涉嫌虐死2歲男童遭收押，火速刪光IG露臉照片 。（圖／翻攝宋女IG）

宋女複訊時卻否認施虐，強調只有合理的管教行為，不清楚男童的傷勢從何而來。檢方不採信宋女說詞，依成年人故意傷害兒童致死罪、凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴宋女，並向法院聲押宋女獲准。

橋頭地院日前召開延押庭，宋女稱自己還有兒女需要照顧，盼法官能讓她交保返家，並讓她對陳童家屬進行賠償，但法官認定宋女有逃亡之虞，因此裁定延押2個月。

宋女不服提出抗告，仍主張家裡還有5名子女需要照顧，沒有逃亡、串證之虞，並願意接受電子腳鐐監控，希望爭取交保，但高雄高分院合議庭認為，宋女所涉重罪均為無期徒刑或最輕本刑為10年或7年以上有期徒刑，仍認定她有逃亡之虞，駁回其抗告並確定。