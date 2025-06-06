馬斯克唱衰！　預言川普關稅將讓美國下半年「陷入經濟衰退」

▲馬斯克與川普正式撕破臉。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）表示，美國總統川普的關稅政策，將讓美國在2025年下半年，陷入經濟衰退。他上周辭去政府臨時職務後，2人衝突迅速白熱化，如今正式撕破臉。

一名X網友發文批評，「我現在終於可以說，川普的關稅超級愚蠢了吧？」馬斯克轉推這則發文，並且寫下一句預言，「川普關稅將在今年下半年造成經濟衰退。」

上述發言只是馬斯克5日對川普發起的猛烈抨擊之一。除了對美國經濟的悲觀預測，他還呼籲彈劾總統，甚至爆料川普名列「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的名單上，但此說法未經證實。川普則在自家社群媒體Truth Social發文反擊，放話撤銷與馬斯克相關企業簽訂的政府合約。

馬斯克對於經濟衰退的預測，出現在一個微妙的時間點。總統的經濟議程，確實成為美國企業高層日益擔憂的原因。摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）上周就警告，由於投資人對美國財政償付能力感到不安，導致「債券市場出現裂痕」。

隨著川普尋求推動減稅的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill），這種不安情緒在最近幾周漸增。無黨派的「國會預算辦公室」（Congressional Budget Office）表示，該法案將在未來10年增加2.4兆美元的國債。與此同時，川普標誌性的關稅政策，不僅導致進口產品價格上漲，也讓美國港口貨櫃空空如也，在許多地方都不受到歡迎。

截至當地時間5日下午，尚不清楚馬斯克與川普的口水戰將如何影響「大而美法案」的進展，川普是否真的會撤銷與馬斯克企業合約。不過，特斯拉5日股價已經下跌14%以上。

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