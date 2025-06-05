沈伯洋父企業遭制裁　涉台學者：大陸不允許賺錢「養台獨」

▲上海東亞研究所研究員包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦今（5）日宣布「嚴懲」民進黨立委沈伯洋之父沈土城關聯公司，禁止與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作。上海東亞研究所研究員包承柯向《東森新媒體ETtoday》表示，大陸對「叫囂台獨分裂」的人不會手軟，要在大陸賺錢致富可以，但不要去養台獨，否則大陸會拿出措施。

國台辦提到，「大陸方面決不允許『台獨』頑固分子關聯企業在大陸謀利」。對此，包承柯表示，很多台灣人在做大陸的生意，大陸對政治態度不這麼明朗的台灣人，未必需要用清晰的手段去處理，還是希望兩岸能加強來往，也包括和民進黨有關聯的人。

但是他認為，「在台面上不斷叫囂台獨分裂的人，大陸還是不會手軟」，包括像沈伯洋、和賴清德當局有密切關係的人士。

包承柯強調，如果這些人把在大陸賺的錢全部拿去提供台獨的分裂行為、戰術等，被查處出來的話，大陸絕不會留情，「你賺錢致富可以，不要去養台獨」，否則大陸老百姓與大陸當局肯定是相當反感，會拿出措施來。

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

對於國台辦「台獨頑固分子」清單中的其他人，包承柯指出，「主要是看他們的自己的表現」，他說，在台獨的分裂上，有的正在發生變化、有的正在低調，大陸這方面是看得到、聽得到，「會做出針對性的安排」。

包承柯說，沈伯洋的例子比較特殊，他在台獨裡面的角色是非常吃重的，加上港媒《大公報》昨日披露其父公司在大陸採購的情事，也使國台辦要第一時間出面反應。

另針對廣州警方懸賞通緝20名台灣資通電軍「首要嫌犯」，包承柯認為，公布名單的用意主要在於發出警告，「希望他們在網路攻擊上懸崖勒馬，不要再做過多的操作」，也表明大陸方面已經注意到相關作為。

至於大陸是否可能透過第三地，將前述人員引渡到大陸？包承柯說，這取決於罪行多大及產生的破壞力來決定，如果對大陸科技企業產生很大影響，大陸公安系統可能會進行國際通緝。

包承柯續指，基於兩岸關係現狀，大陸現在抓不到這些人，但可以終身追責，先進行保留，「等到有一天可以執法的時候再執行」。