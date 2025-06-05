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小額消費中大獎！千萬發票得主在基隆　25元沖泡湯品抱回大獎

▲千萬發票得主在基隆 25元沖泡湯品抱回大獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲千萬發票得主在基隆，25元沖泡湯品抱回大獎。（圖／北區國稅局基隆分局提供）

記者郭世賢／基隆報導

114年3-4月期統一發票中獎名單出爐！財政部北區國稅局基隆分局表示，本期特別獎（獎金1,000萬元）其中一組幸運發票，落在基隆市基金一路上一間便利商店。一位民眾於3月間前往該店購買沖泡湯品，僅花費25元，卻意外抱回千萬大獎，成為本期最幸運的得主之一。

基隆分局指出，現今愈來愈多民眾選擇使用載具索取雲端發票，除了環保便利，更具中獎優勢。使用載具的發票，除可參加一般獎項對獎外，還能額外參與每期加碼的專屬獎項，包括30組100萬元、16,000組2,000元、10萬組800元及245萬組500元，等同一張發票有兩次中獎機會。若事先設定領獎匯款帳戶，中獎獎金將自動匯入，還能免繳千分之四的印花稅，兼顧便利與節稅。

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基隆分局也提醒民眾，114年3-4月期統一發票的領獎期間自114年6月6日起至9月5日止；而114年1-2月期的中獎發票，領獎期限至114年7月7日止，請中獎者務必把握時間，避免權益受損。

基隆分局再次呼籲，購物消費時記得索取統一發票並存入載具，不僅中獎機會加倍，又可兼顧環保與便利。下一位千萬得主，說不定就是你！

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