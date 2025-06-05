基隆建德國小張思涵獲「閱讀推手獎」　21年深耕閱讀教育獲肯定

▲基隆建德國小張思涵（右）獲「閱讀推手獎」殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

教育部為表彰推動閱讀教育表現傑出的教育工作者，特舉辦「2025年閱讀磐石獎」評選，並於4日在嘉義長榮文苑酒店舉行頒獎典禮。基隆市建德國小張思涵老師憑藉多年深耕閱讀教育的卓越貢獻，榮獲「閱讀推手獎」個人獎項肯定。張老師以系統化的教學策略與創新課程設計，成功提升學生閱讀素養，展現教育工作者對閱讀推廣的熱忱與專業，更體現基隆市在閱讀教育領域的豐碩成果。

張思涵教師服務教職21年，近四年專責擔任閱讀推動教師，以「親近閱讀」、「深活閱讀」、「數位力閱讀」及「影響力閱讀」四大核心目標，系統化培養學生多元能力。其教學理念強調以閱讀為基礎、寫作為方法、以人為本，透過創新課程設計，兼顧學生知識建構與心靈成長，培育具未來競爭力的優秀學子。

建德國小校長胡宗光表示，張老師接任閱讀推動教師時，面對全校1,200名學生閱讀習慣待建立的挑戰，積極組建教學團隊，規劃「生命閱好」系統性閱讀計畫。該計畫透過閱讀探究與成果發表等策略，顯著提升學生閱讀興趣與表現，使閱讀能量轉化為生活實踐能力，成效獲全校師生高度肯定。

基隆市教育處長徐嬿立特別祝賀張老師獲獎，並指出本市閱讀教育成果豐碩，迄今已有10校獲閱讀磐石學校獎、17位教師獲推手獎肯定。徐處長強調，全市各校均配置專業閱讀推動教師，透過多元教學策略與專業引導，持續深化閱讀教育，厚植學生終身學習能力與人文素養。