【廣編】「Curél夏季顏究室」量身打造敏弱肌夏日對策！劃時代UV首場快閃體驗　破解各種肌膚困擾

▲日本品牌Curél珂潤於本週末（6月7日至6月8日）舉辦「夏季顏究室」活動。

圖、文／Curél珂潤提供

隨著夏季來臨，敏弱肌面臨紫外線威脅與膚況挑戰，日本品牌Curél珂潤將於本週末舉辦「夏季顏究室」活動，提供針對夏季敏感肌的完整解決方案。活動將於6月7日至6月8日，在統一時代百貨1F捷運連通道展開，現場以科學實驗室概念呈現，邀請民眾親身體驗全新UV及控油系列明星商品，探索適合自己膚質的防曬保養策略。

Curél珂潤以「Ceramide全方位保濕修護」為核心，主打純物理性防曬與無酒精香料設計，成為台日敏感肌族群的首選。今年夏季特別推出多款新品，包括輕薄服貼的粧前防曬霜與具自然修飾效果的遮瑕防曬乳，幫助敏弱肌族群在防曬同時展現透亮膚質。活動期間，民眾不僅能探索適合自己肌膚的保養品，還能深入了解Curél如何從根本解決乾燥敏感問題，實現穩定與亮采的肌膚狀態。

Curél珂潤活動現場現場免費體驗五大美麗「肌制」：

1、LINE互動處方箋：透過掃碼加入LINE好友，獲得專屬敏弱肌保養建議與集點卡。

2、零瑕肌膚實驗區：展示明星商品，包括革命性「聚光粧前防曬霜」、首創「四色光補校正科技」遮瑕防曬乳，以及吸油保濕柔焦霜等，解決混合肌出油與毛孔問題。

3、卸粧奶體驗：以乳液質地結合微米淨膚技術，溫和卸除彩粧並修護肌膚屏障。

4、新品禮包集點闖關：完成指定任務即可兌換新品禮包。

5、社群打卡加碼禮：現場拍照分享至社群，限量贈送吸油保濕柔焦霜體驗裝。

活動日期｜2025年6月7日（六）至6月8日（日）

活動地點｜統一時代百貨1F捷運連通道

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