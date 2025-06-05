痘痘肌救星！營養師揭「抗痘五果」藍莓、草莓都上榜

▲靠水果也能養膚！從內在調整體質，讓痘痘不再找上門。（示意圖／pixabay）



記者黃稜涵／綜合報導

不少民眾飽受痘痘困擾，即使勤保養、看醫生，仍反覆冒痘，營養師張語希指出，除了外在清潔與治療，內在飲食也扮演關鍵角色，她盤點出「抗痘五果」，不只能抗發炎、穩定血糖，還能從飲食中溫和調整體質，讓你從內而外改善痘痘問題。

首先是富含抗氧化成分的「莓果類」水果，如「藍莓」、「草莓」等，這類水果含有豐富的維生素C與花青素，能有效對抗自由基，具有良好的抗氧化力，同時具備抗發炎效果，能幫助肌膚修復受損細胞、減少痘痘紅腫發炎反應。

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第二類則是「低升糖指數」的水果，例如「蘋果」與「奇異果」，張語希表示，升糖指數高的水果容易導致血糖快速上升，刺激胰島素分泌，進而影響皮脂腺活性，使油脂分泌增加，間接促進痘痘生成，而低GI水果則能幫助血糖穩定，有助控制油脂分泌，是痘痘肌更友善的選擇。

第三類推薦的水果是「木瓜」，木瓜富含木瓜酵素與維生素A，對於促進肌膚修復、舒緩發炎現象具明顯助益。張語希建議，每天可攝取一份木瓜作為餐後水果，有助淡化痘疤、提升肌膚再生能力。

她也提醒，雖然這些水果對肌膚有正面幫助，但改善膚質仍需搭配良好的生活作息與充足水分攝取，熬夜、壓力大或水分不足，容易讓皮脂分泌失衡，使痘痘反覆發作。此外，也應避免攝取過多高糖、高油食物，建立均衡飲食習慣，才能從根本改善膚質問題。