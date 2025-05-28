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「防曬乳」放1年還有保護力嗎？　陸專家曝「3種狀況」檢查方法

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

▲夏季到來，除了防曬乳，不少人會選擇撐陽傘。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著氣溫增高，烈日當頂，防曬產品成為夏季保護肌膚的必需品。不少人近日表示，「去年沒用完的防曬乳，今年還能繼續用嗎？」對此，有北京大學人民醫院皮科主任醫師李文海提出3種狀況的檢查方法，並表示，「只要檢查沒問題，都可以繼續使用，不用擔心！」

據《央視新聞》報導，李文海指出第一種狀況，未開封的防曬霜，只要在生產日期後3年內、沒有明顯的水油分層、豆腐渣樣，基本上可以正常使用，「如果不放心，可以取少量的防曬乳塗在耳後，15分鐘後，觀察皮膚有沒有不良反應，例如刺痛、紅腫、發癢，一切正常的話，就可以放心使用了。」

▲。（示意圖／翻攝自微博）

▲若防曬乳未出現豆腐渣的狀況，可正常使用。（示意圖／翻攝自微博）

他繼續說道，第二種狀況是已開封的搖搖樂防曬，即內部有小鋼珠的防曬霜，搖晃時可以聽到小鋼珠的聲響，「這類防曬乳正常時，就是水油分離狀態，需要用力搖10次左右再使用，因為油層在上方起封閉作用，基本上不用擔心，霜體變質的問題。」

他表示，第三種狀況，已開封的乳液型防曬乳，如果存放超過6個月，不建議再繼續使用。

▲▼防曬乳。（示意圖／翻攝自微博）

▲已開封的乳液型防曬乳，如果存放超過6個月，不建議再繼續使用。。（示意圖／翻攝自微博）

李醫師還介紹，特殊族群需要特別注意以下防曬叮囑，

一、老年人、孕婦和皮膚敏感族群首選遮蔽防曬方式，如打遮陽傘或戴帽子，其次可選擇刺激性較小的防曬乳。

二、6個月以下的嬰兒不宜使用防曬產品，可選擇實體遮陽方式。

三、6個月以上嬰幼兒以物理遮陽為主，可適度使用嬰幼兒防曬產品。

李文海最後補充，選擇防曬乳的話，有一些防曬指數的要求，「常規的日常活動，可選擇SPF值大於30倍，PA值大於兩個加號的防曬乳；在陽光特別厲害的環境下，進行活動，建議使用SPF值大於50倍，PA值大於三個加號的防曬乳。」

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