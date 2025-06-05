學霸高中生IG自介「寫7字」　結果遭4殺！網嘆：太邱條

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台中一名私立高中楊姓考生日前在社群分享自己的大學錄取結果，74級分的他獲得4校醫學系正取、1校備取，但隨後被發現學習歷程檔案疑似「膨風」，正取的4間學校已將他撤銷其錄取資格。就有網友直嘆，這件事告訴大家，凡事真的謙卑再謙卑，絕對不能「太邱條」。

楊生目前遭4校撤銷錄取資格，事件引發網上議論，就有網友指出，楊生在放榜後，立刻將社群自介打上「陽明交大醫學系 錄取預定」，讓人傻眼，「你連學校都還沒踏進去欸？嗯？我還真沒看過有人會這樣打的」。楊生甚至自取封號，「連醫學系都還沒開始讀，就自己加上一個『physician』，這不是好大喜功是什麼？」

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網友也指出，依楊生父親的「實力」，楊生前途應該還是一片光明，這件事頂多讓他消沉一陣子，但這件事很好的說明了「樂極生悲」這句話，「做人低調點，別成天在那邊假謙虛真炫耀…遲早踢到鐵板。」

此外，也有網友貼出楊生社群平台的截圖，可以看到楊生在簡介處寫下，「國立陽明交通大醫學系錄取預定」、「NYCU MED Physician」。

貼文引發議論，「覺得在他還年輕的時候經歷這個挫折是好的」、「他原本就很厲害了，贏過很多人，還可以搞成這樣。孩子啊！以後別什麼都放到網路上」、「人真的不能太張揚」、「上大學前先學會社會的第一堂課，未必不是好事，希望這位同學可以記取教訓。」