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不只蟲蟲危機！大阪萬博淺水池「退伍軍人菌」超標　表演喊卡

「靜謐之森（静けさの森ゾーン）」的淺水池中檢出超標的退伍軍人菌。（翻攝自大阪萬博X）

▲「靜謐之森（静けさの森ゾーン）」的淺水池中檢出超標的退伍軍人菌。（翻攝自大阪萬博X）

圖文／鏡週刊

大阪萬國博覽會歷經蟲蟲之亂後，努力重振旗鼓，協會今（5日）又對外表示，因5月下旬在會場內「靜謐之森（静けさの森）」的淺水池中檢出超標的退伍軍人菌，已於報告提出2天後停止淺水池的使用。

綜合日媒報導，大阪萬博協會說明，5月28日晚上，依據監測與指導計劃所進行的檢查中，發現淺水池中的退伍軍人菌濃度超過既定基準值。協會隨後根據會場指導方針，對「靜謐之森」南側與西側的淺水池進行排水處理，並自5月30日上午起正式停止該設施的使用。

協會表示，接下來將對相關設施進行清潔與消毒，之後會再進行重新檢測，確認安全無虞後方可重新開放。

事實上，在萬博會場中，此前於本月3日也曾在舉辦水上表演的「水之廣場」內所採集的海水樣本中，檢出退伍軍人菌，濃度為標準的20倍。主辦單位依據大阪市保健所的指示，已暫停3天的日間與夜間噴泉表演，並持續進行原因調查與海水消毒作業。

根據台灣疾管署資料顯示，退伍軍人症主要是由「退伍軍人菌」引起，經由吸入或嗆入受到含有該菌的氣霧或水而致病，並不會造成人與人之間相互傳染。退伍軍人菌普遍存在自然界及人造用水設施中，特別喜歡在溫暖且停滯或流速緩慢的水中生長。

疾管署指出，多數人對退伍軍人菌都有抵抗力，暴露在有退伍軍人菌的環境中，約只有5％的人會得病，特別是免疫功能較差的人，例如老人、吸煙、慢性肺部疾病或惡性腫瘤患者，及接受類固醇治療或器官移植者等高危險群，須特別留意。


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