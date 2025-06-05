中國留學生「口罩藏麥克風」日本考多益！　當槍手同場報答案

記者王佩翊／編譯

中國一名就讀於日本知名學府京都大學的27歲留學生因涉嫌冒名頂替參加多益（TOEIC）考試遭逮，沒想到日本警方調查後，竟發現他當天佩戴的口罩中夾藏著麥克風，疑似是要同步報答案給同場其他考生。警方懷疑背後涉及集團性犯罪，將持續深入調查。

根據《產經新聞》報導，京都大學27歲中國籍研究生王立坤5月18日在東京板橋區一處多益考場被逮捕。當天他試圖使用他人身分代考，但因形跡可疑當場被工作人員發現，並通報警方。

警方到場後，發現王立坤佩戴的口罩中還夾藏著長約3到4公分的微型麥克風，推測他打算將考卷答案偷偷同步通報給同場的其他考生。事發當時他被分配到的教室原本有50名考生，但王嫌被逮後，當天竟有約14人缺席，占比接近3成，因此警方也不排除，是有人得知王立坤被逮後，臨時放棄應試。

不僅如此，警方調查後發現，王立坤在報名時所用的地址，竟與其他43人相同，懷疑背後是組織型的作弊行為。據了解，多益會根據郵遞區號分配考場，警方猜測這個制度被有心人士利用，藉此操控考場安排，進行有計劃的代考與作弊行動。

另一方面，警方還發現王嫌3月也曾在東京都另一處考場報名多益，當時也有約10名考生使用與他相同的地址，進一步提高了他重複參與不法行為的可能性。王嫌落網後供稱，自己因為經濟困難尋找打工機會，2024年冬天曾收到一則中文訊息，內容寫道「只要代替考試就能拿到報酬」，所以才會參與犯案，目前全案仍在進一步調查中。