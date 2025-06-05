老師指使造假？74級分學霸「遭4醫學系退貨」　校方澄清：理解落差

▲學測74級分高中生的學習歷程檔案被檢舉造假，外界質疑是學校老師在背後指使。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

台中一名私立高中的考生日前在社群公布自己的大學錄取結果，74級分的他獲得4校醫學系正取、1校備取，但隨後就被發現他的學習歷程檔案疑似「膨風」、造假，正取的4間學校已將他撤銷其錄取資格。據傳，該生表示學習歷程是「聽從老師建議」才這樣寫，讓外界質疑是否背後為老師指使？校方今（5日）也做出回應。

該名74級分的考生日前分享自己的大學錄取結果，他成功獲得陽明交大、北醫、中國醫、中山醫等4校醫學系的正取資格，並備取長庚醫，但他的學習歷程檔案卻被發現造假，他聲稱自己曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，可是近3年的得獎名單都沒有他，遭檢舉造假。

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此事導致陽明交大、北醫宣布撤銷其錄取資格，中國醫、中山醫今也同樣宣布不錄取，該考生坦言自己沒有說明清楚，承認自己只是「單場最佳辯士」。不過網傳一段發言，該生表示「那時候是聽從老師建議這樣寫的，造成大家的誤會我很抱歉...但只有那一項是被改過的，其他項都是真的」，該生也說，「我的資料依然有附上自己證書，所以我覺得我沒有到欺騙審查委員」。

此事引發各界對於學習歷程檔案制度的公平性討論，有網友質疑，老師指使學生在備審資料上造假，學生的資格被取消、斷送個人升學前途，真正操盤的是老師，學生卻成了代罪羔羊，質疑主觀機關是否應該徹查、究責？

根據《聯合新聞網》報導，校方回應澄清，學習歷程檔案的呈現方式很多元，不需要老師認證，學生認識的老師很多，在準備備審資料時諮詢很多老師的意見，可能是師生溝通理解上的落差，最後把老師的建議轉化成學習歷程，強調老師絕對沒有指使學生造假；據悉，該生週二起請假至今，校方會持續關心孩子的狀況，並全力提供協助。



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