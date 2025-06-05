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沈伯洋父企業遭陸懲戒　陳玉珍：一邊抗中保台一邊「賺紅錢」

▲▼沈伯洋 發言 國民黨團提案邀請卓榮泰到立法院報告國防預算10gdp 大體討論。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大陸國台辦今（5日）宣布，對民進黨立委沈伯洋父親沈土城所經營的台灣兆億公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業或個人進行任何交易與合作，並可能採取進一步措施。國民黨立委陳玉珍對此諷刺說，沈伯洋迴力鏢迴到自己身上，只會指著別人，結果自己才是在賺紅錢。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（5日）表示，經查，「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。朱鳳蓮強調，絕不允許台獨勢力透過關聯企業在大陸謀取利益。

陳玉珍說，沈伯洋一向說要抗中保台，沒想到其家人就在大陸做生意「賺紅錢」，在大陸做生意沒有違法，也不是不對的事情，而是沈伯洋要求大家抗中，一邊扣別人紅帽子，另一邊自己的家人卻在大陸賺錢。她批，沈伯洋以前在外國讀書還買房子，沈說過是家人贈與的，也是沈的爸爸在大陸做貿易賺的錢，這就是迴力鏢迴到自己身上。不應把去大陸做生意當十惡不赦，這也沒有犯法，不要好像自己很崇高，別人只要跟大陸往來就是打算親中賣台。

陳玉珍指出，依照相關報導來講，真正有親中實際動作，不都是民進黨的人嗎？「沈伯洋要不要回家問一下他的父親？共諜都出現在民進黨，他們都指著別人的時候，他們自己才是真正在賺紅錢的人」。

另，中國大陸公安今天一口氣公布我方20名資通電軍身分證、照片等，並提供懸賞。陳玉珍說，相關內容有寫到如何找到這名單，總之是我方電軍對大陸科技公司進行攻擊，但學藝不精被反攻回來，這證明三個部分，第一個是兩岸之間的資訊攻擊跟防守應持續進行，第二個是，我方的技術是否需要精進？第三個是，我方的防守不力，對岸可以拿到這麼多資料，包括身分證、人名、照片等，可能是進入我方什麼資料庫，「軍中的嗎？」不然怎麼會拿到這麼多東西？我方要如何強化國軍資通安全？

陳玉珍質疑，假定這報導為真，被公布的這些人是否要由政府做些保護措施，保護國軍弟兄的相關人身安全等？但國防部應該也不會承認啦！

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