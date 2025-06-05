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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大陸懲戒父親貿易公司　沈伯洋直呼：非常榮幸1年被制裁3次

政治中心／台北報導

國務院台辦發言人朱鳳蓮5日表示，經查「台獨」頑固分子沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，並宣布實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作。對此，沈伯洋表示，非常榮幸在短短一年被國台辦制裁三次；他說，對貿易商處罰，是犧牲自己人民的生產利益，「這麼蠢大概只有中國做得出來」。

▲▼沈伯洋 發言 國民黨團提案邀請卓榮泰到立法院報告國防預算10gdp 大體討論。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

沈伯洋上午回應表示，非常榮幸在短短一年之間，被國台辦制裁第三次，這一波制裁跟過往一樣，中國制裁台獨頑固份子是連家人也制裁，是株連九族。

沈伯洋指出，第一關於為何中國急著一年內制裁他，現在要制裁家人，很大原因是因為他在推國安相關法案，好比去中國要報備，附和中國統戰行為要處罰等。他說，在推行當中一定讓中國不愉快，這表示抵抗中國侵略、民主制度就可以讓中國跳腳，對中共來講呼吸都叫台獨。

第二，沈伯洋指出，他們家是貿易商，在中南美洲做貿易，做貿易舉個例子，跟其中一個國家，好比韓國車廠合作，車廠想要訂中國汽車零件、泰國輪胎或日本馬達，是向世界各國下訂單。

沈伯洋說，如果要對貿易商懲處，那是犧牲中國自己人民的生產利益，中國完全是在玩弄意識形態，把抵抗侵略的人貼上台獨頑固份子的標籤，而且株連九族。

他說，更重要的事情是，中國犧牲的不是他，也不是台灣人，而是自己中國人民利益，然後意識形態上處罰另外一個國家的國會議員跟家人，這麼愚蠢大概只有中國做得出來。

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