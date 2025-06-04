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路樹倒塌扯斷電線！　越南2騎士「纏繞倒地」觸電雙亡

▲▼路樹倒塌扯斷電線　2騎士觸電倒地雙亡。（圖／翻攝自X）

▲兩名騎機車路過的男子觸電身亡。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

越南茶榮省（Trà Vinh）一處鄉村道路，5月30日中午突遭暴風雨侵襲，一棵鳳凰木應聲倒下，不僅壓斷門前電線，還造成兩名騎機車路過的男子觸電身亡，整起意外過程遭民宅監視器拍下，畫面怵目驚心。

據當地警方表示，事發於當地時間中午11時17分左右，當時正值強降雨與雷雨交加，一棵位於茶榮省茶古縣（Trà Cú）路邊的鳳凰木突然傾倒，順勢扯斷橫跨道路的照明電線。

然而，就在電線倒塌的同時，兩名分別為26歲與25歲的男子共乘機車經過，不慎被垂落的電線纏住，連人帶車摔落路面。兩人傷重送醫，最終宣告不治，初步研判死因為觸電及撞擊傷害。

截至當晚，茶榮省警方表示，兩名死者的遺體已交還家屬處理後事，家屬並未要求解剖，僅希望能盡快將親人帶回安葬。

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