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不滿補助款被砍！藍8縣市首長「回娘家」訴苦　盼政院手下留情

▲▼行政院統刪一般性補助款，蔣萬安率地方政府聯合提起訴願。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院統刪一般性補助款，蔣萬安率地方政府聯合提起訴願。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府抨擊，台北市長蔣萬安今（4日）陪同部分藍營縣市長赴行政院遞交訴願書。會後，一行人到立法院國民黨團，拜會立法院長韓國瑜以及黨籍立委，黨團總召傅崐萁表示，今天很多地方首長都是以回娘家的心情回立法院，但是大家卻不是充滿喜悅的，他們希望可以向行政院表達基層的痛苦，希望可以手下留情。

今日到立法院拜會的縣市首長包含雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、台中市副市長鄭照新、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢。

王惠美表示，謝謝立法院日前修財劃法，但好不容易修好，結果現在又被行政院砍了50幾億，這樣讓地方施政上非常困難，弱勢、教育、醫療都會被影響，中央跟地方本是一體的，中央有任何行政的調整，其實可以跟地方說明，大家也會齊心一起努力，但行政院這樣做，讓地方難施政，希望行政院能懸崖勒馬，做出很好的決策。

張麗善則說，今天縣市長齊聚在這裡感到非常難過、遺憾，既然一般補助款是法定預算，中央不能任意把經費轉嫁到地方政府買單。現在社會福利、社會救濟的經費被刪掉，讓地方政府不知道水溝要不要清、建設要不要處理，「我們真的是非常辛苦」，希望中央懸崖勒馬，既然是法定預算，就要依法行政、依法編列、依法執行。

許淑華提到，地方政府都很仰賴中央給的一般性補助款，但是現在被刪掉，真的是捉襟見肘，自從5月16日收到中央要刪減的27%一般性補助款後，縣府下半年度各個面向的政策都很難施展，希望行政院苦民所苦，盡快撥補一般補助款。

「如果有路走，我們不會走到這個地步」，王忠銘感慨表示，離島的困境跟環境的特殊性，這次馬祖被刪3.65億，看起來金額不大，但連江縣整個年度預算自籌款3.8億，被刪了3.65億，施政要怎麼做？希望行政院可以多考量縣市政府的難處，希望可以比照去年通過的分配預算來撥補。

鄭照新指出，他從來沒有看到行政院這樣處理一般性補助款的方式，中央政府現在等於是把鬥爭的怨氣出在孩子跟教育上，這樣的優先順序有很大的問題。即便台中市是直轄市，但以114年的財政來看，還是短絀94億，所以有人提議用舉債方式彌補空缺，這是不可行的做法。最根本清源的做法，還是請中央把一般性補助款全額補足。

陳建賢也說，今天最大的重點其實就是希望行政院依法行政，不要違法亂紀，經費都是立法院通過的，中央怎麼還可以砍？這些都很奇怪，而且這些經費都是教育、社福，而需要這些經費的都是中華民國國民耶！很多縣市長希望行政院回頭是岸，希望能依法行政，「這很重要！不可以這樣亂搞！不然這樣很痛心」。
 

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關鍵字：

補助款縣市首長行政院一般性補助款

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