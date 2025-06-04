獨／型男里長被毀人設不忍了　反爆前女友飯局貼臉富商抽佣

▲喬天鼎前女友(紅圈)與王子苓、李雅楹對李珍妮提出告訴。（資料畫面／記者劉昌松攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區大鵬里里長喬天鼎，遭前女友向週刊爆料，指控交往期間男方除了花天酒地外，為他懷雙胞胎時，卻被要求只留下一個的渣男行徑，結果導致雙雙流產，喬天鼎除了否認，也認為對這段感情問心無愧；對於一再遭爆私生活以及人設毀滅，喬天鼎也不忍了，反爆林姓前女友貼臉富商，還藉名媛飯局抽成。

據週刊報導，「帝寶名媛」李珍妮前年（112年）參加一場飯局時，與房地產美魔女王子苓、前主播李雅楹發生口角糾紛，並在席間大罵王子苓、李雅楹等名媛「是做雞的」，王子苓等人因此到法院對李珍妮提告，事後李珍妮也在臉書上貼出王子苓、李雅楹及其他3名女子緊貼王姓富商合照，嗆聲「是誰巴著王姓商人」等語。

喬天鼎指出，當場一同前往法院提告者，其中一人就是前女友林小姐，證明也在同場飯局，事後他也從林女處得知，林友經常與王子苓、李雅楹等一同參加富商飯局，每次帳單都高達10幾萬元，每天至少2至3場，而餐廳也會從高額帳單中，抽取部分利潤，退佣給帶富商來吃飯的名媛們，喬天鼎手中也握有相關證據。

▲喬天鼎自認與林女這段感情「問心無愧」。（圖／喬天鼎提供）

名媛之間的內鬥，雖然吵得沸沸揚揚，但喬天鼎表示，仍然堅信前女友只是純粹去吃飯，未與富商有其他後續發展。2人在交往期間，林女除了跑飯局拿退佣之外，同時也經營些小生意，但他仍幫女友買了不少東西，也讓她賺了不少錢，對於這段感情，喬天鼎自認「問心無愧」。

最後喬天鼎說，林女介紹他認識王子苓，因為自己在商界還有些人脈，王子苓曾向他尋求幫忙，當時也提供些幫助，但與林女發生摩擦時，林女會偷偷截取他的手機內對話、圖片傳給王子苓，如今，卻被週刊接連爆料，才會讓他輕易就知道是林女所為，並且曝光女友的背景。