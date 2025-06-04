前女友掀渣底害雙胞胎流產！型男里長曝原委：為高齡產婦安全著想

▲型男里長喬天鼎遭前女友爆料渣男行徑，喬天鼎解釋只是要她多聽從醫生建議。（圖／翻攝自臉書、內政部網站）

記者陸運陞／新北報導

上週遭週刊爆料組「砲兵團」出國荒淫買春的「型男里長」喬天鼎，其前女友出面指控，與喬天鼎交往期間，為了自己能花天酒地，卻要她將所懷的雙胞胎只留一個，最終導致雙雙流產，未能保住2人的結晶；對此，喬天鼎向《ETtoday新聞雲》解釋，完全是為了體諒對方年近40，怕懷孕期間有任何意外，才請她多聽從醫生建議。

新北新店區大鵬里里長喬天鼎，平時除了做里長的工作外，另還經營進出口貿易及生鮮超市，在服務里民之餘，也會參加商會應酬活動。他遭週刊爆料指稱，假藉至中國交流卻是跑到當地酒店玩樂，經《ETtoday新聞雲》查證，所刊登照片為在台灣中山區制服店，同時喬天鼎解釋，是前女友要求復合不成報復。

週刊之後找到前女友再度爆料，指控喬天鼎種種渣男行為，喬天鼎無奈表示，我只說「前女友」馬上就能找出誰，那她所講的就不證自明。喬天鼎進一步說，當初是透過朋友介紹，因此結識前女友，2人確實都以結婚為前提交往，所以未刻意作避孕，才在短時間交往就讓前女友懷孕而且是雙胞胎。

喬天鼎針對週刊所指控，指他要女方拿掉小孩等渣男行為，他表示前女友已年近40，懷孕實屬高齡產婦，當下得知懷有雙胞胎，自己也是很開心，但避免女友在孕期或生產時有任何意外，多次要求女友聽從醫生建議為主，最後仍不幸流產，也感到很難過，而之前所報導常去酒店，也是在流產後的事情。

▲喬天鼎除了擔任大鵬里長服務里民，另有經營貿易公司及生鮮超市，時常參加商會應酬活動。（圖／記者陸運陞攝）

喬天鼎進一步指出，原本甜蜜的2人在交往期間，卻因在想法、理念上，諸多因素產生摩擦，前女友還偷偷將自己手機內私密對話內容、照片，截圖後傳給別人，在種種因素下才讓她身心俱疲向女友提出分手，事後，前女友多次提出復合，都遭到他拒絕，結果沒多久後就發生週刊報導組「砲兵團」買春等情事。