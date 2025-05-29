獨／型男里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌上「冰X」證實在台灣酒店

▲新北市新店區大鵬里長喬天鼎，爆出組「砲兵團」買春，他解釋球友為了搞笑把群組取為該名，卻被人誤解。（圖／翻攝自臉書、內政部網站）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區大鵬里里長橋天鼎，遭爆料前往中國交流，卻是組砲兵團買春。喬天鼎出面解釋，是在台灣的酒店，或是汽車旅館的KTV房，並且曾去越南時，光顧網紅所開的餐廳，跟服務生合照也拿來被大做文章，實在覺得很無奈；經記者查證，照片中所擺放的酒品及麥克風，在中國並無販售，為北市中山區某家知名制服酒店。

據了解，有「型男里長」稱號的喬天鼎，除了里長工作外，還經營進出口貿易公司及生鮮超市，並且參加許多商會；在服務里民閒暇之餘，會與客戶或商會友人前往中國交流或越南打高爾夫球，晚上休息時就會相約吃飯、喝酒，甚至與球友成立LINE群，為了搞笑才取名為「砲兵團」。

▲喬天鼎除了擔任里長，還同時經營進出口貿易公司及生鮮超市。（圖／記者陸運陞攝）

週刊爆料並貼出有上空女陪侍的照片，經《ETtoday新聞雲》記者比對，發現桌上的酒品為台灣日系品牌調酒「冰X」，同樣商品在中國則稱為「強O」，啤酒也是日系品牌所出的「淡麗」，另外所拿的白色麥克風十分顯眼，經酒店老司機比對，確認是台北市中山區林森北路上，某間知名老牌制服酒店，顯示喬天鼎所稱「照片被移花接木」、「是在台灣的酒店」等說法具有相當可信度。

▲經比對喬天鼎所去的為台北市中山區某制服酒店。(資料畫面非所消費酒店）