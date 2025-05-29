獨／型男里長「台北戰酒店」！老司機曝地點：制服妹有這些服務

▲新北市新店大鵬里長遭爆前往中國交流卻跑酒店，老司機發現照片確實為北市中山區某制服酒店。(圖／資料畫面非消費酒店）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區大鵬里里長喬天鼎，遭爆料以交流名義前往中國，但卻到酒店找女陪侍上空陪酒，並登出相關照片。喬天鼎解釋，是在台灣的某制服酒店，遭人移花接木為中國酒店。《ETtoday新聞雲》詢問酒店老司機，比對照片確實是台北市中山區林森北路上的知名老牌制服酒店。

老司機指出，該制服酒店為會員制，需要熟識幹部才能到店內消費，全盛時期曾有多家分店，但目前「制服」種類僅剩該店仍在經營。店內除了穿著制服的女公關可供挑選外，還有面貌身材較為「高檔」的領檯，同時可供顧客挑選，消費項目除了公關坐檯費之外，還有包廂費、人頭費、少爺小費及麥克風套費。

▲ 新北市新店區大鵬里長喬天鼎，爆出組「砲兵團」出國戰酒店買春。（圖／翻攝自臉書、內政部網站）

老司機進一步解釋，制服店消費多半會在2個小時，前半段公關會秀舞、卸甲，後半段則會以手替客人性服務；如果4個人前往消費2小時，每人除了公關檯費3000元及人頭費100元，另加上分攤包廂費2000元、小爺小費1000元及麥克風套100元總計15500元，每人則需付3875元，但若外帶酒品，還需另外加收開瓶費。

▲老司機曝光中山區制服酒店消費價格。(圖／資料畫面非消費酒店）