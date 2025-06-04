50嵐1號排第二！店門口「大推2號」他愣了　網朝聖：超想喝

▲50嵐。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少愛吃配料的飲料控，都喝過50嵐經典1號，而一名網友納悶直呼，50嵐的推薦布條反而把1號排在第二，而2號布丁烏龍奶茶擺在最上方。文章引發網友們討論，「我也是！上次看得很困惑」、「我最愛2號，還要加波霸」、「最近一直看到布丁烏龍奶茶，超想喝」。

一名網友在Threads表示，看到50嵐店前的「店長推薦」飲料布條，發現大家熟悉的1號「四季春珍波椰」排在第二位，而最上方反而是顯眼的布丁烏龍奶茶「2號」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這令原PO不禁好奇拋問，「為什麼50嵐的1號放在第二個，2號放在最上面而且圖案最大？」

底下網友熱議，「1號真的很頂」、「布丁烏龍奶茶好喝嗎？聽起來很厲害耶」、「最近一直看到布丁烏龍奶茶，超想喝」、「我也是！上次看得很困惑」、「我比較好奇，有人推3號（芒果冰淇淋奶綠）嗎」、「大家應該都玩過大老二吧？2當然最大」、「我最愛2號，還要加波霸」。

不少人則狂問「台南哪時候可以有布丁跟1號」、「話說南部50嵐什麼時候上市布丁系列」、「高雄也想要布丁」。

說到口感新奇的手搖飲料，迷客夏最新「台味可樂」系列，採用獨家調配天然香辛料手工熬煮，像是丁香、馬告等台灣較具代表性的香料，以手工熬煮方式製作成可樂基底，像是「台味海鹽檸檬可樂」、「台味可樂桃冰沙」與「台味可樂拿鐵」。

另外，八曜和茶睽違2年再度開賣超人氣「寶島蛋蜜汁」，捨棄傳統生蛋黃以新鮮當日現榨高級香吉士帶出柑橙酸甜，再搭配厚奶、燕麥奶、明日清爽茶（青茶）堆疊出綿滑雪泡層次。