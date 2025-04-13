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50嵐隱藏版飲品爆紅！近萬人按讚　釣出小編回：雙北、基隆沒有

▲手搖飲,飲料,50嵐。（圖／記者許宥孺攝）

▲近日被票選為手搖飲第一名的50嵐，又被網友發現隱藏版飲品。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者彭懷玉／綜合報導

近日被票選為手搖飲第一名的50嵐，又被網友發現隱藏版飲品，在Threads發文後瞬即掀起廣泛討論。該網友表示，他向店員點了一杯菜單上沒有的「冰淇淋鮮奶」超好喝；沒想到釣出50嵐官方小編說明，該飲品目前北區台北、新北、基隆點不到。但也有網友笑說「可以自己買牛奶+小美冰淇淋。」

該男姓網友表示，從Threads上得知五十嵐菜單內沒有的好康，就是整杯只有牛奶加冰淇淋，本來以為是都市傳說，沒想到真的可以點，點了之後發現是香草冰淇淋加鮮奶，他直呼「超好喝，大推！」店員品項則打上「鮮奶香草冰淇淋」，大杯85元。

▲▼50嵐。（圖／記者許力方攝）

▲50嵐。（示意圖／記者許力方攝）

貼文一出，引來近萬個讚，甚至釣出50嵐官方小編留言，他指出「純鮮奶＋冰淇淋」在北部三縣市包含台北、新北、基隆沒有單售，此外還推薦「還有芒果冰淇淋+鮮奶」也好喝。

不過，就有網友發現，其實這飲品可以自己做。「可以自己買牛奶+小美冰淇淋」、「又是一個白癡，你去買小美冰淇淋，買一罐牛奶不就好了！」、「老兄我跟你說，你這樣買超貴！冰淇淋佔2分，牛奶佔8分，賣你85。」

另外，也有許多網友分享隱藏版喝法，有人推薦「阿華田+冰淇淋、無糖少冰，喝了十年，肚子餓的話再加混珠」、「多多綠+芒果冰淇淋。」、「還是喜歡珍珠奶茶加香草冰淇淋，有夠好喝，無法放過小珍珠。」

▲▼青山-青茶專業製作。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲「青山-青茶專業製作」全門市今（13）日祭出「免費加料」優惠，不限時段只要購買任一飲料就能免費加「蕎麥珍珠」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

而手搖飲品牌「青山-青茶專業製作」則推出免費加料優惠，全門市今（13）日祭出「免費加料」優惠，不限時段只要購買任一飲料就能免費加「蕎麥珍珠」，每人限購2杯，每杯限加1份免費蕎麥珍珠，最多可加3份配料，如蕎麥珍珠完售將以菜燕替代。

飲品另推薦「蕎麥珍珠夏青那堤」，選用帶有輕焙火、木質香氣的夏青為茶底搭配鮮乳，再加入帶有蕎麥香的蕎麥珍珠，打造豐富層次口感；「蕎麥珍珠奶茶」則是山峰奶茶與蕎麥珍珠的組合，入口後是淡淡焙香。

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