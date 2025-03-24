50嵐「大杯紅茶拿鐵31元」驚呆她　全場炸鍋！店員曝原因

▲原PO買到一杯31元的紅茶拿鐵。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大杯紅茶拿鐵竟然只要31塊！」一名女網友驚呼，最近在50嵐買大杯紅茶拿鐵時，發現只要31元，但她不敢直接問店員原因，於是發文詢問是否有促銷活動？文章引發網友炸鍋討論，有人猜測「按到員工價，店員收錢的時候不覺得怪怪的嗎？」對此，有別家店員認為，應該是新人按錯價格了。

一名女網友在Dcard以「五十嵐最近有什麼活動嗎」為標題驚呼，她在新竹某門市買了一杯大的紅茶拿鐵，照理一杯價格為65元，但店員只跟她收31元。

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謎樣的價格讓原PO困惑不已，身為社恐人的她，當下也不敢當面問原因，因此發文詢問是否有促銷活動呢？

底下引發網友一片騷動，猜測是員工價或是按錯，「他用員工價」、「按到員工價，店員收錢的時候不覺得怪怪的嗎？還是原PO不只買一杯，所以店員沒發現按錯」、「鮮奶飲料這麼便宜的話，真的想跑去買」、「為什麼我也是今天下午買的，但是原價65元」、「中部50嵐目前沒有活動，有可能不小心key到折扣，或是此店家有活動，個人猜測是不小心按到」、「這就是我今天看到50嵐大排長龍的原因嗎」、「店員是男生嗎？覺得搞不好他對妳有意思」。

正當大家卡位想知道後續時，一名店員幫忙解釋了，「我目前還在職五十嵐（一樣新竹但不是這家），電腦沒有所謂的員工價，只有一個可能，就是店員按到折扣 （應該是新人），我們通常只有買五送一會用到折扣，但很多新人對機台不熟，可能他按到了34元然後又折扣，所以貼紙出來的金額會不一樣，再加上你用LINE Pay，很多新人應該記不起來每個飲料的價格，所以沒有注意到金額不同」。

店員接著說，通常點單跟貼貼紙的人會是同一個，所以算原PO賺到，但如果被老闆看到的話，看時間點就知道是誰點的，可能會被老闆要求補上折扣金額，保佑點單人員逃過一劫了。