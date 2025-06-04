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王文洋已付宋女逾4000萬　態度轉趨強硬

台北地院傳喚宋女出庭，王文洋則委請律師出庭。

▲台北地院傳喚宋女出庭，王文洋則委請律師出庭。

圖文／鏡週刊

宋女自稱替身價千億的王文洋產下一子，雙方鬧翻後，王文洋以給小孩每年200萬元生活與扶費養至20歲的計算方式，已交付宋女逾4,000萬元現金，將來若法院判決王文洋是小孩生父，王文洋即得與宋女共同分擔小孩生活費至18歲成年，依各縣市及父母資力的不同，司法實務上判給小孩扶養費約在5萬元至10萬元不等，至於宋女與王文洋因無婚姻關係，難以要求法院判王文洋給她生活費。

本刊調查，王文洋與宋女均不爭執有這筆4,000萬款項，宋女還拍下王文洋交付她的現鈔照片，要證明王對小孩有撫育的事實，要求法院據此認為有「認領」的事實，但宋女此舉也等同讓王文洋可以主張扶養費已預付完畢，除非宋女證明這4,000萬元，並不是小孩的扶養費，而是贈與或打工等其他性質的給付，就可以另要求王文洋共同負擔小孩的扶養費。

宋女之前接受本刊專訪承認，她與王文洋口頭協議，她生子後，王文洋每年付款200萬元至孩子滿20歲，起初王文洋從抽屜拿出2大疊錢磚放在桌上讓她帶回，幾乎都是剛從銀行領出的新鈔，且綁有白色綑條，部分則混有舊鈔，她都直接放進包包，並未當場清點。

本刊調查，若法院判決小孩是王文洋骨肉，有可能會認定扶養費已給付完畢，屆時宋女打贏親子官司，恐難再要求王文洋付錢，但好處是小孩可以認祖歸宗，將來要求參與分配王家的千億元資產。

知情人士指出，王文洋不論台灣及英國的豪宅、台塑集團股票及現金，幾乎已全部信託或登記在王泉仁、王思涵及王銓勵等子女及孫子與前女友呂安妮名下，將來若宋女的小孩確認是王的骨肉，雖可取得分配王家的遺產權，但因王已預作財產規劃分配，雖身價千億，但名下財產已不多，男童未來能從王家分得的財產恐不到1億元，知情人士指出，王文洋在此案曝光前不想聲張而付款，如今全案曝光，王文洋態度已轉趨強硬，宋女要再要求王文洋付錢，僅能透過法院判決。


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