荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光

▲喬天鼎交往期間不只買春，還常常和多名女性約會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

由於知道除了里長職務，喬天鼎還有在做生意，因此A女相當尊重他有交際應酬的需求，而對方也會報備行程，睡前哄她晚安，貌似誠實也就暫且算了。

尤其喬天鼎也會「如實」告知A女，餐敘上有其他女生，但互動僅止於吃飯而已。但流產後，雪上加霜的是，她從朋友口中詳細確認，喬天鼎原來出國都在買春，過去總會跟她報備說的晚安，都是假裝睡了，卻馬上出門去嗨。

▲喬天鼎出國常常會拍照報備，但說要睡了之後就出門玩到嗨。

「他騙我跟律師去澳門，結果是帶一個妹子住W酒店…」甚至包括泰國、越南、中國大陸旅遊，其實都有暗黑行程，「而且我們交往期間，還有跟其他女生重疊！」

加上看了本刊之前流出的對話與照片，A女更是印證了之前的「聽說」與自己的猜想，其實喬天鼎幾乎是明目張膽地在玩樂，只有當時的女友們被蒙在鼓裡而已。



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