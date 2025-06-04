基隆直航石垣島非郵輪！來回要18小時　旅遊達人：別想得太浪漫

▲基隆港將首度開航前往日本沖繩石垣島的渡輪航線，引起不少旅遊愛好者關注。（東方IC）

圖文／鏡週刊

台日旅遊持續熱絡，預計今年9月，基隆港將首度開航前往日本沖繩石垣島的渡輪航線，引起不少旅遊愛好者關注。這條由「やいま丸」船隻執行的定期渡輪，開放給旅客搭乘，為往返琉球群島提供一種全新選擇。

旅遊部落客「林氏璧」對此表示期待，他指出，這趟渡輪雖然設施簡單，無法與豪華郵輪相比，但從旅程設計來看，「可以把它當成一晚的海上旅館」，夜晚搭船睡一覺，清晨即抵達日本。「可能只有一個餐廳、自動販賣機、三溫暖、淋浴間與休息空間，但簡單、實用，夠用了。」他甚至設想，若回程能從星期六延後到星期日，便能安排「星期五晚上出發，星期日晚回」的兩天一夜小旅行，隔天一早回到台灣上班也來得及，讓不少上班族心動。

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但他也不忘拋出一個問題：「大家真的會想搭渡輪嗎？還是其實覺得搭飛機比較好呢？」同時也笑稱自己很久沒去石垣島了，懷念當地風景與美食，搞笑問「石垣牛會不會被台灣人吃光呀？」

▲基隆－石垣島新航線，預計今年9月啟航。（翻攝自株式會社商船やいま官網）

然而，旅遊部落客「一直玩的馬摩」則提出更多理性觀點，提醒有意前往的旅客，別將這趟旅程想得太浪漫。他分析指出，「やいま丸」噸位僅約2萬噸，9月又正逢東北季風增強時節，即使10萬噸的郵輪在此季節都可能劇烈搖晃，這艘中型渡輪恐怕也無法倖免於暈船之苦。

此外，他強調，這是交通型渡輪，不是娛樂型郵輪，沒有華麗表演與高檔設施，應將其定位為交通工具。從基隆出發的單程約7小時，加上出入境流程、候船時間等，來回總時程可能需18小時，雖然價格便宜（最基本通鋪來回約4千元台幣，套房約6千至8千元），但時間成本也不低。

馬摩也提到，石垣島雖名氣響亮，實際上旅遊精華多集中在其他離島，例如竹富、小濱、波照間島等，這些地點從石垣本島仍需再次搭乘船隻前往。「下了渡輪後還要再搭渡輪，等於是搭不完的船。」他也提醒，石垣本島多為山地，並非處處海灘美景，若只想購物或體驗日本氛圍，去那霸可能更實在。



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