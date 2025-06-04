拒絕中央宰割！蔣萬安率9縣市行政院提訴願　喊話懸崖勒馬

記者陳家祥／台北報導

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府抨擊，台北市長蔣萬安上週開第一槍，率先向行政院提起訴願，今（4日）再陪同部分藍營縣市長赴行政院遞交訴願書。蔣萬安會後說，行政院一開口就要砍27%的地方補助款，「我們拒絕這樣任中央宰割」；許淑華提到，行政院3月31日還發文給各縣市通知會如期撥補給地方政府的預算，但是5月16日就說要刪減27%的一般性補助款，讓縣府下半年度各個面向的政策都很難施展。

今日前來行政院遞交訴願書的，包括台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元。

蔣萬安說，今天各地方政府、縣市首長代表齊聚在行政院，提出訴願表達許多民眾共同的心聲。他強調，這次立法院審查預算並沒有刪減地方補助款一毛錢，行政院卻選擇前所未見的做法，刪減地方一般補助款，這是對於基礎民生的傷害，對地方自治的漠視，對法律制度的踐踏。

蔣萬安表示，剛剛在會議中各地方政府都有反應，地方一般補助款大多用在社會福利、教育、照顧孩子與身障弱勢老人。他舉例，去年中央突然停辦班班喝鮮奶政策，但台北市克服困難，編列預算，還是讓孩子喝到鮮奶，但今天中央又要再苛扣其他的教育補助款，「我們無法接受」。

蔣萬安指出，行政院有大法官會議當護身符，總預算根本不受影響，但地方政府有什麼？什麼都沒有，行政院一開口就要砍27%的地方補助款，「我們拒絕這樣任中央宰割」。

▲行政院統刪一般性補助款，蔣萬安與地方聯合提訴願書。（圖／記者湯興漢攝）



彰化縣長王惠美說，謝謝蔣萬安市長帶領非六都的縣市首長到行政院發聲，彰化縣也提出訴願，希望行政院能儘速撤銷原處分，恢復補助款。彰化縣被扣了51.66億，對民眾權益福祉影響非常大，為了這樣，需要調整施政順序，籌措財源，才能安撫好民眾。

雲林縣長張麗善則說，今天縣市長齊聚在這裡感到非常難過、遺憾，既然一般補助款是法定預算，中央不能任意把經費轉嫁到地方政府買單。農業縣資源不足、稅收不足，所以一般補助款相當重要，希望中央懸崖勒馬，既然是法定預算，就要依法行政、依法編列、依法執行。

南投縣長許淑華說，在施政上已經出現捉襟見肘的狀況，在座所有縣市長在預算上幾乎都是負債，且從這10年來民進黨政府各種前瞻預算，這些縣市很少能獲得中央的專案全額補助，幾乎要透過計劃申請，且都要一定的配合款。最能夠在市政上表現的，就是透過統籌分配稅款跟一般性補助款。

「這次南投縣被刪減35億，是非常緊張的事情。」許淑華提到，行政院在3月31日還是同樣發文給各縣市政府，說會如期撥補給地方政府預算，但是5月16日就說要刪減27%的一般性補助款，讓縣府下半年度各個面向的政策都很難施展，所以今天必須有聯合訴願的行動，再次請求行政院苦民所苦，盡快撥補一般補助款。

▲台北市長蔣萬安率8地方政府聯合向行政院提訴願。（圖／北市府提供）



連江縣長王忠銘說，離島的困境跟環境的特殊性，這次馬祖被刪3.65億，看起來金額不大，但連江縣整個年度預算自籌款3.8億，被刪了3.65億，施政要怎麼做？尤其地方小，教育、社福、基礎設施只要刪一點點，就馬上凸顯問題。

「走上訴願是不得不，我們也很不樂意。」王忠銘表示，中央跟地方本來就應該是一體的，中央法令地方要遵守、地方有困難中央應該幫助，這變成仇恨跟報復性，不是好的途徑，希望中央好好思考這問題。

台中市副市長鄭照新指出，一般性補助款就是社福、教育、基礎建設，常言道「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，可是現在中央政府卻把鬥爭的怨氣出在孩子跟教育上，這樣的優先順序有很大的問題。

鄭照新說，即便台中市是直轄市，但以114年的財政來看，還是短絀94億，所以有人提議用舉債方式彌補空缺，這是不可行的做法。最根本清源的做法，還是請中央把一般性補助款全額補足。