台鐵事故人為錯誤多　政院要求「比照道安會報」每月開檢討會

▲行政院政委陳金德宣布台鐵事故將比照道安會報，每個月召開檢討會議。（圖／翻攝陳金德臉書）

記者李姿慧／台北報導

台鐵調車和停車不當事件頻傳，行政院政委陳金德今(4日)在臉書上表示，台鐵接連出現調車錯誤、駕駛疏失，甚至造成行車安全疑慮，反映的並非單一疏忽，而是台鐵長期累積的系統性挑戰，下月起他將比照道安會報，主持每月「台鐵行車事故檢討」會，盤點原因、對策與獎懲情況。台鐵公司則表示，將全力配合。

行政院政務委員陳金德今在臉書上表示，安全與準點是對台鐵基本的要求！近來，台鐵事故頻傳，接連出現調車錯誤、駕駛疏失，甚至造成行車安全疑慮。這些情況反映的並非單一疏忽，而是台鐵長期以來累積的系統性挑戰，需要正視並加快改革的腳步。

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陳金德指出，台鐵事故頻傳，公司化後更應強化治理，去(113)年台鐵事故數量扣除天災，較去年上升7.17%，人為疏失仍是主因。台鐵必須建立明確的獎懲制度，讓有功人員受到肯定，發生事故者則應明確懲處，主管亦應負起連帶責任，不容推諉卸責。

陳金德也宣布，自下月起，他將比照道路交通安全會議模式，主持每月「台鐵行車事故檢討會議」，每月召開事故檢討會議，徹底檢討人為疏失，針對事故個案盤點原因、對策與獎懲落實情況，務求防止類似事故再發生。大家不能接受「誤點是常態、安全靠運氣」的文化，安全與準點是台鐵最基本的承諾，也是全力守住的底線。

對此，台鐵公司表示，陳金德政委昨天針對台鐵每季召開安全改革檢討會議，針對主要重大事故，從行政院角度了解，讓台鐵相關安全重大行車事故檢討落實，達到改善效果。

台鐵指出，昨天會議中有明確指示，未來每個月要召開一次台鐵行車事故檢討會議，會請台鐵針對近期事故事件報告，台鐵也會全力配合。

台鐵公司說明，過往台鐵針對每項事故發生後，原本都會有詳細調查，以及改善檢討報告，政委希望有影像、圖片和具體原因分析、改善措施等向行政院報告，讓行政院層級能掌握，顯示行政院很重視台鐵改革工作。