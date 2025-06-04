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安全檢查後可考慮重啟核電　卓榮泰要中火再減少備用燃煤機組

▲▼行政院長卓榮泰接見永續行銷聯盟。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰接見永續行銷聯盟。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

立法院通過「2028年無煤中火」決議，行政院長卓榮泰今（4日）接見永續行銷聯盟時表示，已要求台電重新檢討，2034年台中火力發電廠保留6部緊急發電的燃煤機組是否有必要，在2032年保留更少部機組，讓市民更安心。至於重啟核電，卓強調，依《核管法》規定，經安全檢查程序後，快則2到3年、慢則5年，「如果整體安全檢查程序沒有問題，是可以考慮要不要重啟」。

卓榮泰表示，現在台灣進入沒有核能發電的國家，雖然《核管法》規定未來可經安全檢查程序，考慮是否啟動，但這是很多年後的事情，快則2、3年，慢則5年。他說，如果整體安全檢查程序沒有問題，是可以考慮要不要重啟，但若安全檢查程序有問題，或者設備更新無法完成，那更是無法預期的時候。

「政府的責任是，核三廠二號機除役後所減下來的發電量，能不能有充裕的供應，讓未來幾年安全無虞。」卓榮泰說，他剛才和台電主管們重新核算，了解核三廠二號機除役後減損的3％發電量，可以從未來的桃園大潭一號機、興達一號機新機組補過來，「預計6月份可以補上來」。

卓榮泰指出，今年下半年，還有台中、興達二號機可以補上來，等於今年內會補上480萬瓩，但核三廠二號機除役所減少的只有95萬瓩。6月份可以補上來的也有220萬瓩之多，「所以目前來看，核三廠二號機除役的3％，是有能力補上來」。

卓榮泰提到，未來幾年還有很多新機組要上來，這兩天討論很多的台中火力發電廠，2025年、2026年會有2部新的燃氣機組加入發電，之後就會開始拆除燃煤機組，用燃氣取代燃煤。但是拆機組要專人拆除，大家以為沒動作，其實都在準備拆除。

卓榮泰強調，他要讓台中市民了解，中火從2025年起，逐步以燃氣機組取代燃煤，2034年全部更換為燃氣機組，只會保留6部緊急備用燃煤機組，且使用有時數限制，沒必要不會啟用。卓也說，他現在要求台電在2032年時重新檢討，是不是真的需要保留6部燃煤機組；可以保留更少數量的機組，讓台中市民安心。

卓榮泰表示，政府會以燃氣取代燃煤，加上發展多元綠能，將可達成「減碳先行、目標淨零」的目標。他提到，台中火力發電廠空汙排放已經下降7成，已經相當大，但是為了讓民眾安心，還要持續下降，這也是台灣總體減碳行動計畫中，逐步要分年執行，各部會也盡力加大力道執行計畫措施。

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