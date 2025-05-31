不怕罰百萬！女闖仙人掌區「攀澎湖玄武岩」　專家曝恐怖危機

▲澎湖千年玄武岩又傳出有遊客闖禁區拍照。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、閔文昱／澎湖報導

澎湖西嶼著名景點「大菓葉柱狀玄武岩」再爆觀光亂象！端午連假首日，一名女性遊客無視現場「禁止攀爬」告示與大片仙人掌阻隔，硬是闖入防護區只為與壯麗玄武岩合照。儘管澎湖國家風景區管理處已明定違規最高可罰100萬元，但仍有民眾前仆後繼，讓在地居民直呼「太誇張！」

這片壯麗的玄武岩地景，原本在日治時期興建碼頭時意外現身，因完整保存千年火山地貌、搭配蔚藍海岸與雨後倒影美景，成為澎湖熱門打卡熱點。不過，地質學家早已警告，該岩壁歷經長年風化，表面脆弱且高處岩體易鬆動，一旦攀爬失足恐釀意外。

為維護自然地貌，澎管處依《發展觀光條例》規定，明文禁止攀爬、塗鴉、生火及任何破壞景觀行為，違者可處新台幣5000元以上、100萬元以下罰鍰。不僅設立警告標語，更種植大片仙人掌企圖阻擋接近者，卻仍有遊客「為了美照不顧一切」，屢屢發生闖仙人掌叢、攀岩拍照的誇張行徑。

遊客行為不僅危及自身安全，也嚴重破壞自然環境與他人觀賞權益。有民眾指出，「其實站遠一點拍照效果更好，看起來也更雄偉。」另有居民擔憂，若假日期間發生意外，恐造成急救困難，呼籲政府加強巡查與執法。

澎管處副處長呂玉鉛表示，管理處過去已多次透過公告、種植仙人掌等方式提醒與防範，仍有不少人選擇漠視規定。他強調，「美景得來不易，請大家拍照前先想清楚，荷包與安全都不能冒險。」

隨著國際海上花火節等大型活動吸引大量遊客湧入澎湖，觀光熱潮下亂象頻傳，也凸顯公共自然資源與觀光經濟之間的緊張關係。專家與地方人士呼籲，唯有強化教育與執法並行，才能守住這片珍貴千年地景。