嘉義唯一TNN合作醫院　嘉基開創新生兒醫療重要里程碑

▲嘉基兒童醫學部專業醫師、復健科、早療中心、護理團隊及專師組成堅強的新生兒照護網。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院獲得台灣新生兒醫療照護網絡（Taiwan Neonatal Network,TNN）認證，2024年12月26日(四)舉辦揭牌儀式，正式成為嘉義地區唯一的TNN合作醫院，為在新生兒醫療服務領域的重要里程碑，將提供更為完善的低體重及早產新生兒照護服務，未來服務範圍不僅涵蓋嘉義地區，還擴充至雲林及北台南等地，大大提升民眾的就醫便利性和醫療服務品質。

▲ 嘉基新生兒醫療照護網絡揭牌(右至左)兒童醫學部醫師林嘉玲、王姿婷、黃琳淇、副院長楊正三、林其和教授、醫師吳宗祐、陳志成共同參與 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院的兒童醫學部吳宗祐醫師表示，在近年來本院兒童醫學蓬勃發展，新生兒重症醫療照護科別更趨完善，不僅擁有專業的醫療團隊，包括3位專任新生兒科醫師及多位次專科醫師，如兒童重症、感染、腦神經、內分泌、腎臟、風濕免疫、心臟、腸胃、血液腫瘤、遺傳代謝及安寧緩和等專科，並與兒童外科、心血管外科團隊合作，攜手應對新生兒面臨的種種挑戰，外科團隊能在兒童暨新生兒加護病房進行開放性動脈導管及壞死性腸炎等併發症的手術，無需將新生兒轉送至手術室，有效降低轉送風險，讓急、重、難、罕新生兒之存活率媲美醫學中心。

▲嘉基新生兒科醫師吳宗祐說明透過醫療照護網絡有助提升急、重、難、罕、新生兒的醫療照護 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基亦設有24小時外接轉送服務，配備專業的保溫箱及呼吸器裝置，由醫師及護理師親自執行轉送，每年外接約70位以上的新生兒，今年截至目前已超過80位，為雲嘉南地區的醫療服務提供了更大的支援。

▲台灣新生兒醫療照護網絡主要推動者林其和教授 。（圖／嘉義基督教醫院提供）



記者會特別邀請了義大醫院的林其和教授擔任揭牌貴賓，林教授不僅是新生兒科的權威，更是TNN的重要推動者之一，對新生兒醫療的貢獻深遠，常年致力於提升醫療標準與照護品質，對於嘉義基督教醫院的掛牌表達了熱烈祝賀，他強調，這將使得本地的新生兒看照護水平邁向新的高峰，讓更多家庭享受到優質的醫療資源。

▲嘉基新生兒科主任黃琳淇醫師 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

副院長楊正三表示，新生兒的照護能力與品質被認為是衡量先進國家醫療水平的重要指標，嘉基於2022年正式加入臺灣新生兒醫療照護網絡，並積極提升新生兒醫療水準。持續精進醫療技術，為民眾提供安全、優質的醫療服務，成為在地新生兒照護的首選醫院，嘉義基督教醫院的掛牌不僅落實提升新生兒醫療服務的承諾，也展現了該院在醫療體系中的重要地位。未來嘉基將繼續努力，持續與TNN合作，推動新生兒醫療的創新發展，以全心全意的態度，為每一位新生命的健康未來而奮鬥不懈。

▲嘉義基督教醫院楊正三副院長。（圖／嘉義基督教醫院提供）