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滯留鋒抵達全台雨炸3天　中南部一路下到周末

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今、明天受滯留鋒面影響，全台都有局部短延時強降雨，北部地區及中南部山區有較大雨勢，明天北部地區更將明顯降溫。周四雖然鋒面南移，但午後仍要留意局部大雨，周五、周六中南部整天都有短暫陣雨，西半部午後也有雷陣雨。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今、明天滯留鋒面影響，全台天氣轉為不穩定，都有局部短延時強降雨。北邊目前有鋒面雨帶逐漸接近，預計中午影響台灣，明天持續在台灣上空，周四鋒面南移到巴士海峽，周五、周六才會遠離，但屆時環境偏南風，水氣仍較多。

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謝佩芸指出，昨天中南部地區受西南風影響，帶來短暫陣雨，不少地區累積雨量超過100毫米，沿海地區今天上午也有明顯雨勢，預計會逐漸往內陸發展。北邊鋒面雨帶昨晚也為馬祖帶來50毫米雨量，中部以北沿海將逐漸受對流雲系影響，由於這道鋒面組織結構較好，容易帶來短延時強降雨等劇烈天氣，今天上午東半部以多雲到晴為主，午後熱力作用也會轉為短暫陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，今天白天各地都有降雨，且有局部短延時強降雨，尤其北部地區及中南部山區有較大雨勢，入夜鋒面雨勢減緩，但晚間到明晨西南風影響，中南部仍有明顯降雨。明天鋒面影響，各地都有降雨，西半部及午後山區有局部大雨。

她指出，周四鋒面南移到巴士海峽，午後山區要留意局部大雨，宜花地區則有局部明顯雨勢。周五環境偏南風，西半部上半天轉為晴朗，午後有雷陣雨，中南部整天仍有短暫陣雨。

溫度方面，謝佩芸表示，鋒面抵達後，北邊會帶來較涼北風，今天北部及宜花地區白天溫度仍偏高，明天就會明顯下降為22至24度，中南部則仍有30度，周四溫度就會再回升。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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