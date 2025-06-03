明天全台持續「狂風暴雨」　北台灣短暫轉涼再回溫

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

滯留鋒面持續影響，今晚到明天各地都有短延時強降雨，尤其南部地區要留意局部豪雨。明天北台灣降溫明顯，南北溫差大。周四全台天氣仍不穩定，宜花地區及午後各山區都有局部大雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地都有短延時強降雨，中南部、東部及東南部有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部為短暫陣雨，東半部、東南部及明天午後各山區都有較強對流發展，也有局部大雨機率。另外，今晚至明晨南部地區要留意局部豪雨。

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他指出，周四鋒面南移到巴士海峽，天氣仍不穩定，有短延時強降雨，東半部為短暫陣雨或雷雨，西半部局部短暫陣雨或雷雨，宜花地區及午後各山區都有局部大雨。周五、周六轉為南風，水氣偏多，南部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，周日至下周一東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周二花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，他表示，明天環境轉東北風，北部及東北部降溫明顯，高溫僅剩25至27度，其他地區28至31度，南北溫差大，各地低溫約22至26度。周四白天溫度回升，各地都可回到30度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）