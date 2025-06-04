台灣首創！生成式AI研發新材料登國際期刊封面　成大立里程碑

▲成功大學張高碩、蘇彥勳教授團隊運用生成式AI設計新型介電質材料，成果登上國際期刊封面。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

產生式AI也能研發新材料！國立成功大學材料系張高碩、蘇彥勳教授團隊，首創導入生成式AI 2.0與強化學習技術，應用於5G、6G與車用雷達關鍵「介電質新材料」設計，大幅提升效率與準確率，成果登上國際頂尖期刊《Journal of Materials Chemistry C》封面，寫下台灣材料科學重要一頁。

成功大學表示，傳統材料研發動輒耗時數十年，難以跟上高速演進的科技需求。此次成大團隊首度將生成式AI深度應用於介電質材料開發，透過整合機器學習、自監督學習與高通量模擬計算，建構出一套具備自我學習與預測能力的材料設計平台，顛覆舊有研發流程，展現AI驅動研發的巨大潛能。

張高碩教授指出，這個平台彷彿是「材料版的ChatGPT」，關鍵在於龐大結構資料庫與真實實驗數據的相輔相成。歷經兩年訓練與驗證，目前平台預測準確率已超過9成，能大幅縮短新材料從設計到應用的時間。隨著5G、6G通訊與智慧車雷達對高頻低損耗材料需求大增，此成果對產業應用意義重大。

蘇彥勳教授強調，台灣近年積極跟上國際AI研發浪潮，此研究計畫獲國科會支持，並結合清大、交大在其他材料領域的AI應用，形成強大聯盟。成大團隊除基礎研究，也開設短期課程與工作坊，協助業界導入AI材料設計，加速台灣材料科學數位轉型，展現科研實力與國際競爭力。