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AI吃電怪獸！Meta砸錢「簽20年長約」買核電　2027年開始供應

▲▼臉書（Facebook）母公司Meta。（圖／路透）

▲Meta與美國能源公司「星座能源」簽訂為期20年的核電採購合約。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

在人工智慧（AI）熱潮席捲全球的浪潮下，臉書（Facebook）母公司Meta也開始為未來龐大的算力需求提前布局，宣布將與美國能源公司「星座能源」（Constellation Energy）簽訂為期20年的核電採購合約，預計從2027年開始，穩定供電來源將來自伊利諾州的核能發電廠。

Meta於美國時間3日發布聲明指出，面對AI應用擴張所帶來的能源壓力，核能因具備高度穩定性與供電可靠性，成為支援AI運算的關鍵選項。該筆合約也是Meta首次與核電廠直接合作，象徵科技產業能源策略邁入新階段。

外媒分析指出，這座Meta即將採購電力的電廠，即為位於伊利諾州的「克林頓清潔能源中心」（Clinton Clean Energy Center），目前由星座能源營運。該廠原定於2027年終止營運，但因此次合約帶來長期財務保障，將能順利續命，未來仍須取得美國核能管理委員會（NRC）許可，方能延長執照。

目前，AI技術對電力的依賴程度已大幅飆升，包括亞馬遜（Amazon）與Google等科技大廠也紛紛投入核能合作案，搶占能源話語權。市場分析認為，核電將在AI基礎設施的發展中扮演愈來愈重要的角色。

事實上，星座能源近期頻繁成為科技業合作對象。旗下三哩島核電廠（Three Mile Island Nuclear Generating Station）一號機去年已重新啟用，並自2024年起為微軟（Microsoft）提供核能電力，簽下同樣為期20年的合約。

不過，值得注意的是，三哩島曾在1979年發生美國史上最嚴重的核災事件，當時二號反應爐發生爐心熔毀，所幸無人傷亡，後續調查亦未發現癌症發病率異常上升。

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