戶頭沒錢拿來換5萬元美金也不錯？　傻男下場要關5年

記者黃翊婷／綜合報導

「反正戶頭裡沒錢，拿來換錢也不錯。」一名網友因手頭緊迫，竟將名下3張金融卡及密碼交給詐騙集團使用，意圖換取5萬元美金的報酬，沒想到最後錢沒拿到，自己還成了詐團共犯，被法院判處有期徒刑5年。

▲阿輝覺得帳戶裡面沒有錢，拿來換錢應該沒關係，結果卻成了詐團的替罪羊。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165反詐儀錶板近日公布一起案例，網友阿輝（化名）表示，他已經步入中年，生活不順，手頭緊迫又沒有穩定收入，某天突然在網路上收到私訊，對方聲稱只要提供3張金融卡及密碼，就能輕鬆賺到5萬元美金（大約新台幣150萬元），「我當時聽了眼睛一亮，反正戶頭裡也沒錢，拿來換錢也不錯。」

阿輝提到，當他按照指示前往超商寄送包裹時，店員曾提醒可能是詐騙，但他為了賺錢仍選擇交寄；起初，對方聲稱要等帳戶有資金流通才會交付報酬，過了幾天，帳戶內果然有錢匯入，他又依照要求臨櫃把錢領出來，再轉交給特定人士，以為這樣做就可以賺取額外的報酬，沒想到才剛把錢領出來不久，警察就找上門了。

阿輝表示，當初收購金融卡的幕後主謀，案發之後直接人間蒸發，他卻得幫詐團揹黑鍋，最後他被法院認定為詐團共犯判處有期徒刑5年，「真的虧大了！」

警方表示，收簿集團通常會以高額報酬當誘餌，向民眾收購提款卡及密碼，再指示民眾寄件、臨櫃提款才能獲得報酬，實際上都是騙局，帳戶、提款卡或密碼千萬不能交給陌生人使用，否則等同於詐騙、洗錢共犯，若民眾覺得可疑或不確定是否遇到詐團，可以報警或撥打165反詐騙專線尋求協助。