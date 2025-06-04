5台人遊泰被賣　小翁立友曝詐團專挑1類人：恐淪詐騙產業鏈

記者黃翊婷／綜合報導

8名台灣人去年接受旅遊招待前往泰國，沒想到卻被載往緬甸，至今仍有5名年輕人下落不明。有「小翁立友」之稱的台灣商演歌手陳康岳，曾遭騙到緬甸詐騙園區將近半年，他表示，詐團專挑33歲以下的年輕人，失聯的那5人可能已經落入詐騙產業鏈中。

▲圖為陳康岳今年3月回台時的模樣。（圖／民眾提供）

警方調查，這8名接受旅遊招待的台灣人彼此都不認識，他們一抵達泰國就被沒收護照、載往緬甸囚禁，其中5名年輕人被賣到詐騙園區，另外3人（沈姓、胡姓、陳姓婦人）因年紀較大無法從事詐騙活動，需要支付60萬元贖金才能離開。

雖然3名婦人已獲救返台，但仍有5人下落不明。警方推斷，5人疑似是自願出國，至今都沒有接到家屬報案，也沒有接獲5人遇害的情資，案情恐怕不單純，全案目前仍在調查當中。

▲圖為陳康岳之前的照片，與從詐騙園區逃出來的模樣差距很大。（圖／記者鄧木卿翻攝）

根據《自由時報》報導，有「小翁立友」之稱的台灣商演歌手陳康岳表示，詐團專挑33歲以下學習能力快的年輕人，而且詐騙產業鏈提供夜店、賭場、嫖妓服務，年輕人一旦上線，就像是被綁住的豬仔，甚至覺得這樣賺錢又快又容易，因而選擇留下，失聯的那5人恐怕已經落入詐騙產業鏈中。

陳康岳去年9月遭騙至緬甸詐騙園區，他和一名同樣被騙到園區的婦人合作脫逃，直到今年3月14日才平安返台，回來後的他身上布滿大小傷痕、暴瘦10公斤，看起來蒼老不少，他形容遭囚禁的那193天，就像在地獄走了一遭。

▼陳康岳在詐騙園區遭囚禁施暴，身上有多處傷痕。（圖／民眾提供）