誆幫網友報名白沙屯媽祖進香詐2萬　彰化女+2共犯到案

▲王女假冒幫網友報名白沙屯媽祖進香活動，遭警方傳喚約談。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

年度宗教盛會、苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖遶境徒步進香每年吸引眾多香燈腳參與，香燈腳們穿戴活動專屬帽、號碼臂章、背心「與神同行」陪粉紅超跑一同9天8夜徒步進香，由於每年報名非常踴躍，近年活動常見「善心人士」踴躍幫外縣市香客代辦報名，但有詐騙犯看準大批人潮參與機會，假藉代辦進香報名活動，侵吞民眾報名費用，雖然香客損失金額不多，但歹徒打著白沙屯媽祖活動名號詐騙引發警方關注，刑事局偵九大隊日前展開清查，約談假冒白沙屯媽祖詐騙進香報名費的王女到案說明。

刑事局偵九大隊清查165反詐騙專線報案紀錄，發現臉書社團有白沙屯信眾PO文表示可以協助報名進香，1人收取7-9百元報名費，其中一名被害人幫4名親友團報，匯款後卻慘遭封鎖無下文，警方統計假藉台灣宗教盛事白沙屯媽祖遶境進香活動的詐騙案共有7名被害人、總財損金額約達2萬元。





刑事局偵九大隊第二隊會同彰化縣刑大科針對共組專案小組追查，經蒐證齊備後向彰化地方法院聲請搜索票獲准，警方5月21日持票到彰化王女住處搜索，約談詐騙主嫌王女（37歲、經查多次詐騙前科）及同案共犯2人到案說明，並當場查扣白沙屯媽祖背心、毛巾、口罩等贓證物。王女到案後坦承假冒報名白沙屯媽祖進香名義，侵吞民眾報名費，但王女表示願意賠償被害人，警訊後依涉犯詐欺罪嫌函送彰化地檢署偵辦。





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