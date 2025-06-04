朋友車沒停好　醉男自己移車秒被抓酒駕！一查還無照

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）今年2月間在朋友家喝酒，然後由其他人開車送他到另一名朋友的家，但由於停車時沒有停好，警方到場勸導，他竟直接移車，結果當場被抓包酒駕。台南地院法官審理之後，發現阿榮不僅酒駕還無照，最終依法判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿榮酒後移車，馬上被警方抓包酒駕。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年2月間在朋友家飲用2杯高粱酒，接著由其他人開車，將他送到另一名朋友的住處，然而，由於車輛沒有緊靠道路右側停車，經警員勸導改善，他竟無視請勿酒駕的勸告，自行將車開上道路。

阿榮被警員攔下之後，經酒測，吐氣所含酒精濃度達每公升0.66毫克。沒想到檢警進一步追查發現，阿榮不僅酒駕，他甚至沒有駕駛執照。

台南地院法官認為，阿榮無照駕駛，又在飲用高粱酒之後，貿然開車行駛在市區道路上，對公眾交通往來造成潛在的高度危險，考量到他是初犯，犯後已坦承犯行，最終依犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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