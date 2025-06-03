北市酒駕男倒車上呼呼大睡　見警敲車門嚇到爆衝拒測下場曝光



▲吳姓駕駛酒後上路，遭警方盤查還拒絕配合遭強制採血移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

5月31日9時北市松山區南京東路、復興北路口有小客車駕駛倒臥駕駛座上，車輛停滯不前，警消人員接獲民眾報案到場關心，未料自小客車駕駛吳男疑似受到驚嚇，自己猛踩油門，車輛一路自撞分隔島，經查僅車身受損，駕駛並無受傷，當駕駛吳男打開車門時，渾身散發酒氣，趴在方向盤上呼呼大睡。





在場警員依規定上前盤查，吳姓駕駛態度消極不配合，拒絕接受酒精濃度測試，警員當場檢測「酒後駕車行為觀測表」量化其行為等級為泥醉，松山分局立即遂報請北檢檢察官核發血液鑑定許可書，將吳嫌送醫強制血液，經檢測血液內酒精濃度161.5 mg/dl ，換算約呼氣濃度0.77mg/l，警訊後將吳男依涉犯公共危險罪移請台北地檢署偵辦。

松山警方呼籲，警方執法對酒駕零容忍，提醒民眾酒後切勿心存僥倖開車上路，應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，確保自己與他人的生命安全。

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