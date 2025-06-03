　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

▲▼立委陳歐珀批評司法改革 質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

前民進黨立委陳歐珀捲入收賄案，涉嫌在職期間收受廠商不正當利益，甚至藉此護航、推行法案。台北地檢署3日指揮廉政署兵分14路搜索陳歐珀住處等地，約談陳歐珀與聯興國際前董事長等10人，全案朝違背職務行收賄罪嫌方向偵辦。稍早陳歐珀的妻子徐慧諭、聯興國際前董事長洪英正均被移送北檢。

北檢調查指出，陳歐珀涉嫌自2016至2020年間擔任立委期間，收受聯興國際物流公司不正利益，並透過提案修法、發言質詢等方式，長期協助該公司爭取商業利益。台北地檢署3日大動作搜索其住處與相關地點，並約談陳歐珀、聯興國際前董事長等10人，偵辦方向為《貪污治罪條例》中的違背職務行收賄罪。

▲陳歐珀的妻子徐慧諭遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳歐珀的妻子徐慧諭遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

據悉，陳歐珀曾三度當選立委，政壇資歷豐富。然而他2023年因捲入im.B吸金案而退選，當時檢方已起訴吸金主嫌曾耀鋒等31人，陳本人仍列為他字案被調查對象。

檢方掌握情資指出，陳歐珀多次於立法院推動對聯興國際物流有利的法案或政策方向，相關金流與人際網絡正被深入追查。而此次行動中，包含其妻徐慧諭在內的相關人士亦被一併帶回訊問，檢方將進一步追查是否涉及洗錢或協助掩蓋金流。

▲陳歐珀的妻子徐慧諭遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬斯克遭傳拉K包尿布　醫曝實例：36歲男嗑到膀胱容量剩60c
日媒曝古林睿煬傷況　教練團：恐長期缺陣
快訊／陳歐珀收賄案擴大！妻子遭移送北檢
台股突爆「鉅額違約交割」　今年第二高
8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案
健身教練飲食超自律卻罹癌！醫師揪出「生活一習慣」害慘他

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

討債變綁票！債主遭暴打強索240萬驚險跳車逃死　4惡煞下場慘

快訊／全認罪沒用！陳怡君與「饅頭主任」說法差很大　雙雙關回去

高雄女手機定位在「西子灣海中」家人冒雨找人　爸媽見屍痛哭

快訊／台東豪雨強襲！爆土石流、馬路泥水狂湧　太麻里1部落宣布撤村

北市酒駕男倒車上呼呼大睡　見警敲車門嚇到爆衝拒測下場曝光

柯文哲開庭關心邵琇珮「憔悴了」　再嗆起訴檢察官：出來戰

醋男捅死女友新歡！棉被裹屍「機車遊街」棄溝　續押禁見3月

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

討債變綁票！債主遭暴打強索240萬驚險跳車逃死　4惡煞下場慘

快訊／全認罪沒用！陳怡君與「饅頭主任」說法差很大　雙雙關回去

高雄女手機定位在「西子灣海中」家人冒雨找人　爸媽見屍痛哭

快訊／台東豪雨強襲！爆土石流、馬路泥水狂湧　太麻里1部落宣布撤村

北市酒駕男倒車上呼呼大睡　見警敲車門嚇到爆衝拒測下場曝光

柯文哲開庭關心邵琇珮「憔悴了」　再嗆起訴檢察官：出來戰

醋男捅死女友新歡！棉被裹屍「機車遊街」棄溝　續押禁見3月

妨礙守備改判斷大局！悍將0：5不敵味全吞3連敗　勝率跌破3成

日媒曝古林睿煬最新傷況　投手教練：不是跳過一場這麼簡單

快訊／陳歐珀收賄案擴大！聯興前董座移送北檢　檢調追查金流內幕

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸求償750萬元

啦啦隊正妹遭疑「不兼當主播恐離隊」　急上火線：不用替我擔心

兄弟爆笑企劃登場！平野挑戰王建民地獄伸卡笑喊：建醬～打不到

台股突爆「鉅額違約交割」　僅次於川普關稅衝擊大跳水

別忽略求救訊號！6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎

韓BL劇《乙方戀愛指南》內幕曝光！　「甜蜜放閃畫面」全沒排練過

8台人「整團被賣」僅3婦回來！另外5人家屬沒報案

老婆脖子被種草莓超醒目　吃醋尪質問寶寶慘被無視

社會熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

8台人免費遊泰成豬仔　獲救婦現身

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

新竹女失蹤夫急報案　消防到場已明顯死亡

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

88歲阿北逆闖國5！追撞第一視角畫面曝

更多熱門

相關新聞

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

民進黨創始黨員、黨外時代三劍客之一，且有「街頭小霸王」之稱的林正杰，於3日凌晨因病過世，享壽73歲。對此，林正杰的兒女稍早也透過林正杰的臉書發出訃告，表示父親已罹患肺腺癌8年，但仍以堅毅與幽默陪伴他們走過生命旅程的高低起伏，「願我們都能將父親的風骨與真誠，轉化為前進的力量」。

北檢14路搜索陳歐珀　疑長期護航物流業者

北檢14路搜索陳歐珀　疑長期護航物流業者

林正杰抱病赴約民眾黨活動　許甫憶：還是當年那個街頭小霸王

林正杰抱病赴約民眾黨活動　許甫憶：還是當年那個街頭小霸王

民進黨元老林正杰逝世享壽73歲　年初才參加釘孤枝抗議綠色威權

民進黨元老林正杰逝世享壽73歲　年初才參加釘孤枝抗議綠色威權

罷免吳思瑤二階收件大進補！　張斯綱今遞交4513份連署書

罷免吳思瑤二階收件大進補！　張斯綱今遞交4513份連署書

關鍵字：

陳歐珀收賄案聯興國際台北地檢署民進黨

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

中華電信晚間再發聲明致歉

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

更多

最夯影音

更多

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面