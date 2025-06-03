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柯文哲開庭關心邵琇珮「憔悴了」　再嗆起訴檢察官：出來戰

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（3日）第2度傳喚認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮作證，邵承認偵辦期間應訊說柯文哲與應曉薇、京華城連繫非常暢通，她「過於武斷，也是個人猜測」，柯當庭關心邵「憔悴了，要振作」，並指邵自認當年沒違法、大家都覺得京華城案沒問題，「結果我已經被關9個月，到底是怎麼回事？」

▲▼京華城案已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮，今（3日）第2度到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲京華城案已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮，今（3日）第2度到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

邵琇珮今作證延續上周四（5月29日）證詞，推翻部分偵訊筆錄語氣篤定的記載，例如應曉薇施壓時任都市發展局長黃景茂，催促將京華城提案送公展，邵今說是自己依經驗推論，黃景茂從沒說受到什麼壓力，此外，筆錄記載她說應曉薇向柯文哲「告狀」一詞，也過於簡化、不是那麼好，她認為應曉薇只是反應陳情意見。

至於偵訊時說柯文哲與應曉薇、京華城的連繫非常暢通，邵琇珮今說事後回想，當時講法「過於武斷」，因送公展公文還沒上簽，市長室秘書就來電詢問進度，她「個人猜測」消息來自應曉薇或京華城，其實自己沒有依據。

庭訊從上午9點30分持續到下午5點告一段落，柯文哲聲稱本不想開口，檢方態度讓他不得不講，他不反駁邵琇珮證詞，說邵就像過去共事時一樣認真專業，但今見邵「憔悴了，要振作」，感覺審理期間受折磨，且林欽榮、林洲民都誇邵是優秀公務員，邵的作證，卻怎麼好像對自己專業產生懷疑。

▲▼台北地院審理京華城案，今（3日）提訊在押被告柯文哲、應曉薇等人出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲京華城案在押被告柯文哲今（3日）到台北地院出庭，再嗆檢方「起訴書誰寫的，誰就出來，我來跟他戰！」（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲說，京華城案是邵琇珮主辦，操守沒問題，邵證稱當年自認沒違法，都委會前執行秘書劉秀玲作證也說沒違法，大家都覺得沒問題，「結果我已經被關9個月，到底是怎麼回事？」

柯文哲強調當年裁示將京華城的陳情送都委會研議，「我就不再過問」，之後送公展收集公民團體意見，又有什麼問題，他擔任台北市長8年、領軍8萬市府團隊，從不搞違法的事，「檢察官起訴我做特別動作圖利，到底證據在哪裡？」

柯文哲表示，應曉薇在議會質詢或便當會討論，都問京華城案，他的心態是妳這麼愛問，那就送都委會研議，他在便當會照念局處提報單所附建議、沒下指令，因首長不會什麼都懂，「講醫療我是專業，說葉克膜我是世界權威」，當時關注新冠肺炎疫情，「誰有空去管什麼個案」，相信副市長、都發局長也沒碰。

柯文哲喊話檢方別再拿林姓科長被他拍桌拔官往事做文章，林姓科長處理的是逾2千戶違反分區使用問題，「我身為市長怎能不罵人？該罵就要罵！就算今天還是會罵！」檢方不必再用這件事說他施壓部屬。

柯文哲再度嗆聲公訴檢察官不必淌渾水、幫人扛責任，「起訴書誰寫的，誰就出來，我來跟他戰！」京華城案當年走完法定程序，怎麼現在搞成這樣，該檢討到底是人還是制度出問題，他後面完全沒碰這件事，卻已被關9個月，「這是很奇怪的事！」

柯的律師團接手表示邵琇珮「有為有守」，當初一再要求京華城增加公益貢獻度，從沒承諾會通過審議、沒保證一定取得20%容積獎勵，也證稱沒受長官施壓，且柯毫無都計專業，邵認罪原因可能受脅迫、誤解法令或希望緩刑，但邵證詞顯示，當初毫無圖利犯意，柯當然也不構成犯罪。

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